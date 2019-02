Passejar la mascota amb elegància

Si el gos és el millor amic de l'home, per què se l'ha de passejar de qualsevol manera? Quan Marc Velasco i Marta Huguet van adoptar un llebrer es van trobar que no hi havia collars elegants i a preus assequibles per a gossos. I tots dos –ella dissenyadora gràfica i ell interiorista– van decidir que es farien el seu propi collar. I ells dos expliquen que el van fer a partir de la cinta d'una bandolera. De fet, va ser el seu primer gos, el Brott, qui va donar el nom a l'empresa establerta a Manresa.

I aquest primer collar, va agradar: als amics, a la botiga on compraven el pinso... i com que tenia èxit van començar a fer els seus propis collars de disseny, encara que els dos emprenedors recorden que primer «ho fèiem d'una manera bastant amateur», en un moment, el 2010, en què reconeixen que en les seves respectives professions tenien poca feina com a conseqüència de la crisi. De mica en mica, però, els collars van anar agafant volada i el 2013 ja van crear la botiga on-line. Paral·lelament van tenir l'assessorament de professionals, amb els quals van elaborar un pla per tirar endavant l'empresa. En el seu cas va ser amb un exdirectiu de Nestlé amb el qual també van poder fer la seva transformació del sector serveis –per les respectives professions– cap al sector industrial, ja que és la mateixa empresa qui s'encarrega de la producció dels collars, uns que són específics per a llebrers i altres que són aptes per a tots els gossos.

Els creadors de Brott també reivindiquen que es tracta d'un producte fet al territori i que també treballen amb proveïdors de proximitat. «No cal que es faci tot a la Xina. Aquí tenim mans per treballar i per fer productes de qualitat», reivindiquen.

Tallant la tela per a un collar · Oscar Junyent

Fer un producte de qualitat a uns preus assequibles, expliquen, ha anat acompanyat d'una gran dedicació a construir marca. Tot i això els ha portat, actualment, a llançar dues col·leccions a l'any: la de primavera-estiu i la de tardor-hivern, com la indústria de la moda per a les persones.

De fet, ells mateixos reconeixen que «a un gos tant li fa portar un collar o un altre, però al seu propietari no. I portar un Brott dona elegància i també permet anar de conjunt amb la roba amb què se surt a passejar el gos». «Vestim actituds, no mascotes», sentencien. I cuidar el disseny els ha permès que els seus productes surtin en revistes de referència en el sector de la moda com Vogue. Tot això, asseguren que ha permès crear una comunitat que els segueix i que identifica els seus productes amb molta facilitat.

Treballant en el disseny dels seus productes · Oscar Junayent

I més enllà de fer marca, un altre dels esforços s'ha centrat a ampliar la xarxa de distribució. Així, actualment arriben a unes 115 botigues a l'Estat espanyol, una vintena a la resta d'Europa i també distribueixen els seus productes a altres països com Nova Zelanda, Líban o els Estats Units, entre d'altres. Expliquen que actualment del seu taller de Manresa surten entre una dotzena i una quinzena de comandes diàries.

I ara també estan diversificant els seus productes. Disposen d'una línia de dogcare (sabó i condicionador) i ara acaben de llençar al mercat un roll-bed, que és un llit plegable per portar el gos allà on es vagi. Diuen que «té l'avantatge que si per exemple vas a casa d'uns amics, desplegues el llit i el gos ja sap on s'ha de posar perquè sent la seva olor i és més còmode per a ell».

Cosint un dels collars al mateix taller · Oscar Junyent

També han tret al mercat un altre producte: les jaquetes per als gossos. «Han tingut molt èxit», diuen, i ho atribueixen al fet que «totes les que hi havia al mercat eren molt senzilles, amb un teixit molt bàsic i nosaltres hi hem aportat disseny i també qualitat en el producte perquè no es pot fer una jaqueta per a un gos de qualsevol manera».