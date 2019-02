DIA decidirà el seu futur en una junta d'accionistes el proper 20 de març

La cadena de supermercats DIA celebrarà el proper 20 de març la seva junta general ordinària d'accionistes corresponent a l'exercici 2018, en què intentarà obtenir autorització per reduir el seu capital i compensar les pèrdues en què ha incorregut la societat. Aquesta reducció de capital, de 56,02 milions d'euros, aniria acompanyada d'una ampliació de capital de 600 milions d'euros que li serviria per recuperar l'equilibri i que s'aprovaria a la mateixa junta, segons l'ordre del dia tramès per l'empresa al supervisor espanyol del mercat, la CNMV.

La recapitalització, que han proposat aquesta setmana els gestors de DIA, no té, però, el suport del principal accionista de l'empresa, el multimilionari rus Mikhaïl Fridman, que controla el 29% de l'accionariat a través de la societat LetterOne i que ofereix com a alternativa una opa voluntària sobre la firma, de 0,67 euros per títol, i una ampliació de capital de 500 milions d'euros en el cas que tingui èxit.

El passat 8 de febrer, dies després de l'anunci de l'opa, DIA va publicar els resultats de 2018, que ofereixen unes pèrdues de 352,6 milions d'euros, els pitjors de la seva història. A més, la companyia va acabar l'any en fallida tècnica, amb un patrimoni net negatiu de 166 milions i un deute que va créixer durant el passat exercici fins als 1.451 milions. Davant aquesta situació, la direcció de DIA va posar sobre la taula fins a 2.100 acomiadaments, un 8% de la plantilla a Espanya, i el tancament d'unes 300 botigues.