Faran falta 10 milions de cotitzadors més el 2050 per pagar les pensions

Espanya necessitarà tenir 28,5 milions de cotitzadors a la Seguretat Social el 2050 per poder pagar els 15 milions de pensions previstes per a aquesta data, cosa que suposa que en 31 anys el sistema haurà de sumar gairebé 10 milions d'afiliats més dels que hi ha actualment, segons càlculs de BBVA Research.

El servei d'estudis de l'entitat sosté que, davant el previsible augment del nombre de pensionistes, es poden adoptar tres camins alternatius. El primer d'ells consistiria a augmentar la pressió fiscal, introduint més impostos o retallant la despesa pública a altres partides pressupostàries.

El segon passaria per escometre reformes estructurals per reduir la taxa d'atur, augmentar la taxa d'activitat i d'ocupació, i la productivitat i els salaris. La tercera alternativa, exposa BBVA Research, és la de fomentar l'estalvi complementari, compensant la reducció de la pensió mitjana sobre el salari mitjà amb estalvi.

Segons la seva opinió, totes aquestes alternatives tindrien efectes més positius sobre el creixement i l'ocupació el més aviat possible si s'implantés a Espanya, de manera gradual, un sistema de comptes nocionals/individuals, «permetent anticipar-se al futur amb decisions informades i blindant la pensió mínima» en funció de la inflació subjacent i els guanys de productivitat.

BBVA Research sosté que els comptes nocionals assegurarien l'equilibri actuarial reduint la taxa de prestació dels pensionistes futurs, fet pel qual es necessitaria un ajust gradual. El sistema de comptes nocionals pel qual aposta el servei d'estudis de l'entitat comptaria amb aportacions d'empreses i treballadors; seria de contribució definida, com a Suècia i altres països europeus; de repartiment i progressiu, i la seva implantació seria gradual, com a Suècia, on es van trigar 15 anys.

Per a BBVA Research, aquest sistema introduiria transparència per als futurs pensionistes i incentivaria la demanda i l'oferta de treball i les decisions planificades sobre la carrera laboral.

«El sistema actual és menys transparent: amb prou feines se sap que una cotització del 28,3% del salari no finançaria ni 3,5 mesos de la futura pensió», argumenta el servei d'estudis de l'entitat.

D'altra banda, BBVA Research recorda que el dèficit de la Seguretat Social va assolir el 2018 els 18.937 milions d'euros i l'acumulat entre 2011 i 2018 és de gairebé 103.000 milions d'euros. «La societat espanyola ha fet un enorme esforç per finançar aquest dèficit, que equival a més de 10.650 euros per pensionista», estima el servei d'estudis del banc.