Grup Andreu i Lluís Blanch es fusionen i creen el grup d'automoció més gran de Girona

Inusual fusió d'empresaris tradicionals gironins. Les famílies Blanch i Andreu, que sumen més de segle i mig d'experiència en el món de l'automoció, han creat un hòlding que gestionarà les set marques que tenen en gerència actualment. La fusió resultant convertirà la futura empresa en el grup més gran de concessionaris, amb una suma de 122 milions d'euros de facturació l'any 2018, amb un nombre de personal que supera els 200 empleats i amb presència a tota la província de Girona. Tant Andreu com Blanch exerciran el 50% de la propietat de la nova societat, que portarà per nom AB Automoció. La presidència serà compartida per tots dos propietaris.

La idea de fusionar dues de les grans tradicions de concessionaris gironins va néixer arran de la compra d'Opel per part de PSA, propietari de Citröen. Aquesta fusió d'una societat europea de l'automòbil va provocar un primer contacte empresarial entre el grup Andreu i Blanch, que ha acabat derivant en un acord complet per anar incorporant totes les marques. Les set ensenyes que quedaran unides sota l'empresa són Citroën i DS -del grup PSA-, Toyota, Jeep, Alfa Romeo, Opel -també del grup PSA-, Hyundai i Honda.

El propietari del grup Lluís Blanch, Lluís Maria Blanch, va explicar que es tracta d'una fusió que permet crear sinergies i que donarà més força al grup. El propietari del grup Andreu, Jan Andreu, va remarcar que venen temps de canvis tant en la modalitat del tipus de vehicle, com en el perfil dels clients com amb el tipus d'energia i són reptes que s'han d'afrontar. De fet, Blanch assegura que el sector viurà una gran transformació en quatre o cinc anys i han volgut avançar-se. Jan Andreu va insistir que «a més, d'afrontar el reptes de futur, és un projecte que ens fa il·lusió, que ens permet mirar el futur amb garanties i que dóna tranquil·litat a molta gent».



Canvis interns

Malgrat que es tracta d'una operació de gran envergadura i que tindrà un ampli impacte, els canvis no seran externs de l'inici. En principi, les principals modificacions afecten el treball intern d'oficina, que permet crear sinergies de grup, així com en l'àmbit de la facturació, el finançament i els recanvis. Els dos propietaris asseguren que la potència resultant permet afrontar amb més garanties les negociacions amb els proveïdors.

De fet, els dos representants d'AB Automoció assenyalen que fins ara tant Andreu com Blanch eren «dues empreses complementàries, que destacaven en dos segments diferents». Les dues famílies, però, han deixat clar que en l'aspecte on més es percebrà el canvi serà amb el vehicle d'ocasió, on els dos empresaris tenen les «mans més lliures» respecte de les marques.

En el futur no es descarta que la xarxa de concessionaris s'estengui a partir dels actuals negocis que ja disposen a les comarques gironines. Els dos responsables han dedicat l'última setmana a explicar als seus treballadors personalment i de manera conjunta la decisió de crear aquesta nova societat.