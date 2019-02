Mor un treballador a la fàbrica de Seat a Martorell

Un treballador de Seat de la planta de Martorell (Barcelona) ha mort aquest dilluns a primera hora del matí després de precipitar-se al buit des d'una zona elevada de les instal·lacions de premses.

La companyia automobilística espanyola assegura que les autoritats ja estan treballant per aclarir les circumstàncies dels fets, segons ha informat el web 'Coche Global' i ha pogut confirmar Europa Press.

"Seat vol transmetre el seu condol als familiars i amics del treballador i pel seu respecte no farem cap comentari", han assenyalat des de la companyia.

El web especialitzat en informació de la indústria automobilística aclareix que el treballador ha mort com a conseqüència de les lesions causades per la caiguda al buit en precipitar-se des d'un punt elevat de les instal·lacions de premses, en què hi ha maquinària pesada d'estampació de xapa per als vehicles.

L'últim accident en les instal·lacions de Seat a Martorell es va produir l'abril de l'any passat. Un jardiner que treballava per a l'empresa Estudios y Contratas Silvicolas, subcontractada per Acciona, va morir en caure d'una màquina tallagespa per un terraplè.

Seat compta amb més de 13.000 treballadors directes a la seva seu de Martorell. Dels 43 representants sindicals electes de la planta, n'hi ha 27 per a la UGT, nou per a les CCOO i set per a la CGT.