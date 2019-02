Uber i Cabify, obligades a notificar tots els seus viatges a un registre públic

El Ministeri de Foment preveu posar en marxa el proper 1 de març el registre en línia al qual els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), els que donen servei a plataformes com Uber i Cabify, estaran obligats a notificar tots els trajectes de transport que realitzin. Amb aquest registre, Foment busca garantir que els serveis de les VTC compleixen amb els requisits que han fixat per llei, és a dir, que són contractats prèviament i no recullen passatgers a la via pública o a grans recintes com estacions, aeroports, estadis o estacions. A més, també vigilarà que aquest tipus de transport compleix amb el percentatge de viatges que poden realitzar fora de la comunitat autònoma en què ha obtingut la seva llicència. No obstant això, el registre, que durant aquest mes de febrer està en proves, tindrà una tasca només informativa durant els dos primers mesos.

Serà a partir del 2 de maig quan permeti iniciar procediments sancionadors en el cas que detecti eventuals infraccions per part de les VTCs. El registre es posa en marxa en virtut del Reial Decret aprovat per l'anterior Govern al desembre de 2017, el qual també va prohibir als titulars de llicències de VTC vendre-les en els dos anys posteriors a la seva obtenció.Amb aquest decret, promogut pel llavors ministre de Foment Íñigo de la Serna, es va pretendre evitar una 'bombolla' de compravenda de llicències VTC davant les milers que concediran aquests anys els tribunals com a conseqüència del buit legal registrat en el sector entre els anys 2013 i 2015.

Així mateix, també es buscava habilitar un instrument de control de l'activitat del sector de VTC en un intent de aturar la conflicte obert amb el gremi del taxi, que l'acusa d'intrusisme i competència deslleial.Després dels treballs i proves pertinents, el Ministeri de Foment, actualment dirigit per José Luis Ábalos, estudia posar finalment aquest registre en marxa el proper 1 de març. A partir d'aquesta data, les firmes com Uber i Cabify hauran de donar compte de tots i cadascun dels serveis que realitzin.