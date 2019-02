CaixaBank concedeix 460 milions d'euros en crèdits al sector hoteler català

CaixaBank ha concedit 460 milions d'euros en crèdits al sector hoteler català el 2018. Aquesta xifra suposa un creixement del 26% respecte a l'any anterior, en què el crèdit concedit va ser de 366 milions d'euros.

Durant 2018, CaixaBank Hotels & Tourism ha realitzat 880 operacions de concesió de crèdit a Catalunya, un 3% més que el 2017.

Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma que més volum de crèdit ha rebut, per darrere de Balears i per davant de la Comunitat de Madrid i les Illes Canàries. A Espanya, CaixaBank Hotels & Tourism ha concedit 2.186 milions d'euros al sector hoteler, un 46 % més que l'any anterior. CaixaBank compta a Espanya amb 8.930 clients del sector hotels i altres allotjaments i 5.010 milions d'euros de volum de negoci..



Una evolució positiva

Segons l'informe sobre turisme publicat per CaixaBank Research el gener, el sector turístic mantindrà una evolució positiva el 2019. Després d'uns anys de creixement sense precedents, en què l'entrada de turistes internacionals va batre rècords any rere any, a prop de 82 milions de turistes internacionals van visitar Espanya el 2018, una xifra similar a la de 2017 i que, segons les previsions de CaixaBank Research, el sector serà capaç de mantenir el 2019. La principal conclusió és que el sector s'està endinsant en una etapa de consolidació de les excel·lents xifres assolides en els últims anys.