Cervesa del Montseny preveu créixer un 20% el 2019

L'empresa osonenca Cervesa del Montseny encara amb optimisme el 2019 amb la previsió de fer créixer un 20% la facturació -l'any passat va ser d'1,2 milions d'euros- gràcies a l'augment de la demanda de cervesa artesana a Catalunya. A través d'un comunicat, la companyia ha explicat que les previsions de creixement de Cervesa del Montseny fixaven arribar als 350.000 litres el 2018 i han superat aquesta xifra en 30.000 litres més, (+23%). Com a novetat, per aquest 2019, els osonencs trauran al mercat la varietat 'Montseny Lager', en ampolla i llauna, una cervesa que s'adreça al gran consumidor i que defineixen com a "senzilla però amb caràcter".

La cervesera fa arribar el 90% del seu producte al mercat català i un 10% a l'exterior, concretament a països com França, Dinamarca, els Estats Units i Noruega. Aquest 2019 l'empresa vol preveu créixer entre un 20% i un 25% tant a nivell se producció com de facturació. En aquest sentit, Cervesa Montseny també vol guanyar quota de mercat al canal Horeca i entrar a competir amb les grans productores. Amb tot, l'empresa seguirà apostant per la gran distribució, el seu principal canal de venda, i per les botigues especialitzades.

A través d'un comunicat, també han explicat que preveuen seguir apostant per la innovació. L'any passat es van fabricar edicions especials, com lots de 3.000 litres per als consumidors més experts i també cerveses en col·laboració amb altres cerveseres.

A banda, també es volen crear referències exclusives en llauna, un format a l'alça, que preveuen que agafi més preeminència dins la cervesa artesana perquè aquest tipus d'envàs permet una millor conservació.



Un sector a l'alça

El sector de la cervesa artesana és un àmbit econòmic relativament jove (té uns 15 anys) però de gran projecció. Segons l'últim informe elaborat pel Gremi Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural (GECAN), junt amb el Barcelona Beer Festival, punt de trobada anual dels professionals i agents del sector, amb dades de 2017, Catalunya compta amb una centenar llarg d'empreses de cervesa artesana que produeixen uns 4.000.000 de litres a l'any i que s'ubiquen majoritàriament a la demarcació de Barcelona (60) però també a la de Tarragona (19), Girona (19) i Lleida (16); elaboren més d'un miler de cerveses diferents.

El consumidor, per la seva banda, associa la beguda a valors com la qualitat i el producte local, segons una enquesta de GECAN amb la col·laboració de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.