Ada Colau no anirà al besamans al Rei del MWC per evitar el «servilisme»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar que no participarà en el besamans al Rei del Mobile World Congress, com tampoc va fer l'any passat, perquè «indueix a un servilisme que entre institucions democràtiques no s'ha de produir». Colau va afegir que «és una pràctica desfasada, antiga, gairebé medieval» i considera que «entre tots» cal «superar». A més, l'alcaldessa de la capital catalana va dir que és «republicana» i «en ple segle XXI i amb una democràcia consolidada no està justificada» aquesta pràctica. També va dir que «l'actual Rei no ha tingut una actuació positiva com a cap d'Estat en la crisi catalana» perquè «en lloc de fer el seu paper de diàleg ha fet tot el contrari». PP i Ciutadans acusen Colau de «manca de cortesia» i de «respecte institucional». El regidor del PP Alberto Fernández va lamentar que Colau es negui a participar «mentre continua besant els peus de l'independentisme».