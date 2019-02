La cadena gironina König obrirà el seu onzè restaurant

La cadena de restaurants König, grup familiar gironí fundat el 1973, ha arribat a un acord per obrir un nou restaurant a Vic. L'obertura del nou establiment, d'uns 448 m2 més terrassa i que tindrà una capacitat per a 250 persones, està prevista per al proper mes de setembre. El nou establiment generarà 35 nous llocs de treball.

El grup König està format per deu restaurants: sis a Girona, dos a Barcelona, ??un a Figueres i un altre a Platja d'Aro. Segons informa Alimarket, el grup liderat per Marc Parals, compta amb una plantilla de prop de 400 persones i va facturar uns 22 milions d'euros l'any 2017.