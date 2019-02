La Cambra de Comerç Britànica veu «terror» per la incertesa del Brexit

La Cambra de Comerç Britànica a Espanya admet que hi ha «ter­ror» entre les empreses britàniques i catalanes per la incertesa sobre com serà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

A només 39 dies per al Brexit, la manca d'acord entre Brussel·les i Londres crea «nerviosisme» entre el sector empresarial, segons va admetre la directora de la Cambra de Comerç Britànica a Espanya, Eva Prada, durant un acte al Col·legi d'Economistes de Catalunya. Un percentatge que exemplifica la inquietud dels empresaris és que el 47% dels socis manifesten que s'esperaran fins al final per tenir un pla de contingència, ja que no saben com preparar-se.

L'agregat d'Afers Econòmics i Laborals de l'Ambaixada Britànica a Madrid, Paul Clark, va donar un discurs tranquil·litzador respecte a la situació d'incertesa afirmant que es pot aconseguir una retirada ordenada de la Unió Europea i una nova relació en el futur estreta i profunda. Amb relació a l'economia catalana, el britànic va afegir que el repte és conservar i millorar la bona relació econòmica entre Catalunya i el Regne Unit, ja que és la comunitat autònoma que més exporta i la segona que més importa des del Regne Unit.

«Qualsevol relació que tinguem al futur serà pitjor que la que tenim ara. No hi ha millor relació amb la UE que formar part de la UE», va lamentar el director de la Representació de la Comissió Europea, Ferran Tarradellas, amb relació a l'avenir del vincle amb el Regne Unit.

Tarradellas assegura que el Brexit és una «mala notícia» per les grans dificultats i condicions perquè el Regne Unit passarà a ser un país tercer a la Unió Europea com els EUA o el Japó, sense cap acord.

Els ponents de la taula rodona van apel·lar a les autoritats britàniques i europees perquè s'aconsegueixi un acord i han aconsellat als empresaris que es preparin. La Cambra de Comerç Britànica aconsella quantificar els impactes «crítics» i «no crítics»; quantificar els costos aranzelaris, duaners, fiscals i financers; revisar els contractes amb clients i proveïdors per mantenir la posició competitiva, i adaptar els models de negoci.