El Pacte de Toledo descarrila per les eleccions i l'exigència de Podem

La Comissió del Pacte de Toledo va acabar la seva reunió sense poder tancar un acord sobre la revisió de les seves recomanacions, després de la qual PP i Units Podem, amb majoria en la comissió, van manifestar el seu rebuig a celebrar noves trobades a la recerca d'un acord abans de concloure la legislatura.

Segons el calendari que manejava la comissió que presideix la diputada «popular» Celia Villalobos, els grups tenien previst celebrar aquest dijous un debat en comissió de les seves recomanacions amb idea d'elevar-les al ple de la setmana vinent, l'últim de la legislatura.

No obstant això, en poc més d'una hora, els grups van abandonar la comissió després de constatar la impossibilitat de tancar un acord. Segons van comentar els diputats presents en la reunió, Units Podem ja va anticipar que, tal com estaven redactades les recomanacions, presentaria vots particulars a la gran majoria.

Encara que hi havia opció de celebrar noves reunions de la Mesa i Portaveus prèvies a la comissió, tant el PP com Units Podem van mostrar les seves discrepàncies. «Seria un circ, no seria favorable al mateix Pacte de Toledo. Crec que fins aquí hem arribat», va dir la portaveu d'Units Podemos, Aina Vidal.

Malgrat que el grup confederal comptava presentar vots particulars en allò referit a edat legal de jubilació, contributivitat i sistemes complementaris, si les hagués tancat així hauria presentat més objeccions. «Les presses no són bones conselleres. Avui dia, no es pot portar a ple perquè hi ha recomanacions importants que encara estan obertes i qüestions de fons que no estan acordades», va dir.

Per part seva, el seu homòleg del PP, Gerardo Camps, va assenyalar que «correspondrà a un altre Congrés» el fet d'aconseguir un acord. «No creiem que calgui convocar una taula perquè es posin més de manifest les diferències entre els grups polítics», va dir.

Malgrat reconèixer que els grups estaven «molt a prop de l'acord» i que «és una cosa penosa que després de tant treball no hagi pogut culminar-se amb acord», Camps no creu que estigués «prou madur per poder tancar de pressa i corrent el Pacte de Toledo».

De fet, va posar en dubte que, davant la proximitat d'unes noves eleccions després de les quals «vindran altres» grups i els actuals tindran una altra representació, l'actual Congrés tanqui un acord. «Els correspondria a ells prendre una decisió sobre aquest tema», va assenyalar.

La fi dels treballs per renovar les recomanacions del Congrés per al sistema públic de pensions posa fi a més de dos anys de treball, des que el novembre de 2016 es va inciar una ronda de més de trenta compareixences, i després en fase de ponència per renovar les 21 recomanacions i introduir-ne dues de noves, una dedicada a la joventut i una altra a l'economia digital i a la robotització de l'ocupació.

Després d'haver donat per conclosa la reunió i haver-la abandonat diversos diputats, Villalobos va tornar a convocar-los i des de fora de la reunió era possible sentir diversos crits. «Estic trista i fotuda», va dir la presidenta. Malgrat que PP i Units Podem van descartar noves reunions, el PSOE va reptar els grups a celebrar un nou debat i posicionar-se sobre la base d'unes recomanacions.