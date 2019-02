Els treballadors de Gallina Blanca fan una vaga indefinida contra el trasllat

Els treballadors de la planta de Gallina Blanca a Sant Joan Despí van començar ahir al matí una vaga indefinida contra els plans de la companyia de tancar la històrica fàbrica per requalificar els terrenys i traslladar la producció a la planta de Vallobar, a Osca. Antonio Hidalgo, portaveu dels treballadors, va lamentar que l'empresa no els ha deixat cap més opció que l'aturada indefinida perquè fins al moment no ha tingut cap voluntat negociadora. Hidalgo afirma que els plans de l'empresa passen per iniciar de forma imminent el trasllat de les màquines a la fàbrica aragonesa i que no podien esperar a reaccionar perquè «amb la fàbrica buida s'haurien quedat sense força». Encara confien a arribar a un acord amb la direcció que passi per un pla industrial alternatiu que permeti mantenir la setantena de llocs de feina actuals. Els treballadors de la planta de Sant Joan Despí ja van fer una vaga de 24 hores el passat mes de gener.