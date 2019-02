Vaga 21F: Foment del Treball demana que es respectin els drets de les empreses i dels treballadors a la vaga

Foment del Treball ha demanat que es respectin els drets i les llibertats de les empreses i treballadors a la vaga general del dijous 21 de febrer convocada per la Intersindical-CSC.

En un comunicat aquest dimecres, la patronal ha sostingut que "l'esperit i la finalitat de la vaga són clarament de caràcter polític", després d'haver analitzat la convocatòria i tenint en compte els esdeveniments jurídics i les manifestacions polítiques que es produeixen durant aquesta setmana.

"Els motius de caràcter laboral enumerats en la convocatòria tenen com a única finalitat evitar una possible declaració d'il·legalitat de la vaga i, en conseqüència, s'introdueix un factor de vinculació amb l'àmbit laboral manifestament en frau de llei", ha alertat la patronal.

No obstant això, ha remarcat que la vaga general d'aquest dijous està convocada "dins del termini i de la forma escaient", i que no hi ha una declaració d'il·legalitat per part dels tribunals.

Ha afegit que les empreses han de complir la normativa vigent i respectar el dret dels treballadors que vulguin seguir la vaga.