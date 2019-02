Abertis va assolir uns guanys nets de 1.681 MEUR el 2018

Abertis va obtenir el 2018 un benefici net de 1.681 milions d'euros, un 87% més que en l'exercici anterior, sobretot per l'impacte positiu de les plusvàlues per la venda del 34% de Cellnex Telecom, i que van assolir els 605 milions. Descomptant aquest efecte, l'augment del benefici net va ser del 15%. En un any marcat pel procés de transformació, amb l'entrada i el control com a accionistes d'Atlantia, ACS i Hochtief, el grup Abertis Infraestructures tanca amb un deute de 12.538 MEUR que no inclou els 9.800 milions que es va quedar la nova firma instrumental Abertis HoldCo, creada en el procés de fusió. Segons Abertis, després de fer desinversions a Cellnex i Hispasat i refinançar part del deute a mig termini, les obligacions necessitats de fons a curt termini són de 4.270 milions.

De fet, Abertis explica que amb l'objectiu d'allargament del venciment de deute i minimitzar el risc de refinançament, Abertis HoldCo ha obtingut aquest mes de febrer un nou crèdit a cinc anys per 970 milions d'euros, mentre que el grup mare n'ha obtingut un altre a 7 anys per 1.100 milions.