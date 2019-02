La inversió en «start-ups» ha crescut a Catalunya i ja és el 61% del total de l'Estat

La inversió en empreses emergents ha crescut un 65% a Barcelona el 2018, concentrant el 61% de les inversions de l'Estat espanyol, revela l'«Informe de Resum sobre l'Ecosistema de Start-ups», que va presentar el Mobile World Capital. Pocs dies abans que arrenqui el congrés de telefonia mòbil, el director del programa The Collider, Oscar Sala, va explicar que «l'ecosistema tecnològic de Barcelona és madur», perquè la ciutat cada cop registra inversions de més volum.

Les 4.100 empreses emergents a l'Estat espanyol han assolit un 70% d'inversions més en comparació amb el 2017, quan la quantitat total es va situar en 779,3 milions d'euros. Un dels indicadors en què Espanya registra un creixement més important és en la cerca de talent, revela l'informe. Aquestes dades confirmen el «bon estat de salut» del sector tecnològic a Madrid i Barcelona, que concentren pràcticament la globalitat de les inversions, va dir Sala.

Amb tot, la capital de l'Estat ha vist com creix més el nombre d'empreses emergents perquè es troba en una fase de creixement més inicial i, en canvi, Barcelona ha concentrat inversions de més volum, prova de la «maduresa» del seu ecosistema.

Segons Sala, a Barcelona, «no és estrany» veure rondes de finançament de 100 milions d'euros. Els sectors que més creixen són la salut i la mobilitat.

La capital catalana és el cinquè lloc del món en captació d'inversió, per darrere de Londres, París, Berlín i Estocolm, i ocupa la tercera posició com a ciutat més ben valorada pels emprenedors per crear la seva empresa, només per darrere de Londres i Berlín.

«Estem en un moment molt dolç, recollint resultats que s'han iniciat de fa molts anys i preveiem millors números en el futur, no ens ha d'estranyar que el proper unicorn surti del nostre territori», va dir Sala fent referència al terme que s'utilitza per designar els projectes que assoleixen un valor de mil milions de dòlars.

A més de la «marca Barcelona», de la «competitivitat» que ofereixen els salaris «baixos» espanyols, i del suport institucional, un dels aspectes que segons la fundació ajuda a posicionar el sector d'empreses emergents barceloní és la plataforma del congrés dedicat a les empreses emergents del Mobile World Congress, 4YFN. En l'edició del 2019, de les 750 empreses expositores, unes 120 són catalanes.