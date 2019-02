Més de 152.000 pensions de Girona es compensen per la desviació de preus

Un total de 152.656 pensions a Girona es veuran compensades des d'ahir amb una paga única addicional d'1,8 milions per la desviació que van experimentar els preus el 2018, un 0,1% per damunt de l'1,6% previst en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018.

En el cas de Catalunya seran 1,6 milions de pensionistes als quals el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social destina 22,8 milions a aquest pagament extra, que s'ingressarà a banda de la pensió habitual. Al conjunt d'Espanya, la Seguretat Social destinarà 123,3 milions d'euros per compensar 9,3 milions de pensionistes.

L'import d'aquesta paga per a una pensió mitjana serà de 13 euros, l'equivalent al 0,1% de desviació dels preus, i el seu abonament garanteix el manteniment del poder adquisitiu de les prestacions, ha informat en un comunicat la delegació del Govern a Catalunya.

En concret, aquesta compensació s'ha aplicat a les pensions de jubilació, incapacitat, viduïtat i orfenesa, així com a pensions mínimes a totes les seves modalitats, les d'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i no contributives.

Aquest any, a més, el Govern ha estès aquest abonament addicional a 2.478 famílies gironines en concepte de prestació per fill a càrrec, més gran de 18 anys i amb discapacitat igual o superior al 65%. En aquest cas, s'ha dedicat un pressupost de 13.389,80 euros per garantir el poder adquisitiu d'aquestes prestacions.



Abans de la pensió de febrer

Per tant, els pensionistes van rebre ahir en els seus comptes aquest abonament addicional, que es realitza de manera independent i amb anterioritat a l'abonament ordinari de la pensió mensual de febrer, i que correspon a la dècima de diferència aplicada a la seva pensió i multiplicada per 14 pagues.

Per províncies, aquesta paga única la percebran un total de 1.261.266 pensions a Barcelona, 95.759 a Lleida i 163.188 a Tarragona, on es destinaran 17,78, 1,8, 1,1 i 2 milions d'euros, a part dels 152.656 a Girona.

En el conjunt d'Espanya, aquesta decisió repercutirà en més de 9,3 milions de pensions (9.373.892) i 194.393 prestacions familiars per fill a càrrec, més gran de 18 anys i discapacitat igual o superior al 65%. El pressupost total destinat a les dues compensacions puja a 124,4 milions d'euros.