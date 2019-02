Sorea destinarà 1 euro a la Creu Roja per cada usuari amb factura digital

L'empresa de gestió de l'aigua Sorea destinarà 1 euro al programa de Pobresa Energètica de la Creu Roja per cada usuari que decideixi rebre les factures per correu electrònic per així estalviar la despesa de paper de l'enviament de correspondència.

Amb la campanya anomenada «Cada gest, sostenible», l'empresa vol aconseguir que 20.000 persones s'apuntin a la factura digital i així augmentar el 22% dels usuaris que ja s'han decantat per aquesta opció, a la qual poden apuntar-se en el web holafacturadigital.com, segons un comunicat de l'empresa. Sorea, filial del grup Agbar que gestiona el subministrament d'aigua de 223 municipis catalans, va elaborar el 2017 un pla estratègic de desenvolupament sostenible, el «Rewater Global Plan», amb objectius per a l'any 2021. La companyia va destinar 325.000 euros el 2018 a recursos socials a 157 municipis de Catalunya.