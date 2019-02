CaixaBank millora les condicions de l'ERO en oferir 40 dies per any

La direcció de CaixaBank ha millorat les condicions proposades en l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que es manté per a 2.157 treballadors, en apujar de 33 a 40 dies per any treballat el pagament per als treballadors d'entre 53 i 55 anys i elevar lleugerament el salari regulador per als majors de 56. L'entitat preveu escometre una reducció del 18% de la xarxa d'oficines i que, com a conseqüència, afectarà 2.157 persones. Per als treballadors d'entre 53 i 55 anys, l'entitat oferia 33 dies per any treballat amb un màxim de dues anualitats -24 mensualitats- en un pagament únic.