Nostrum presenta concurs de creditors i cessa el president

La companyia de menjar preparat Nostrum ha anunciat que presenta concurs de creditors i que cessa el fundador de la firma, Quirze Salomó, com a president i conseller delegat. Salomó serà substituït de forma interina per Guillem Junyent, fins ara conseller.

A banda, l'empresa també ha anunciat que s'ha acordat la suspensió de la contractació d'accions al mercat alternatiu borsari. El consell d'administració de Nostrum ha decidit presentar el concurs de creditors després que no hagi pogut arribar a un acord sobre el deute no financer amb els diferents implicats en el termini marcat per la Llei concursal. Els responsables de la companyia indiquen que seguiran intentant el pacte en el marc del concurs amb l'objectiu de reestructurar una part del passiu i recuperar l'estabilitat financera.

Sobre el cessament de Salomó, Nostrum indica que s'emmarca en un context de renovació "profunda" de l'òrgan d'administració de la societat, que s'ha de concretar amb la incorporació de "professionals de gran prestigi" dins del sector de la restauració. La renovació es concretarà la setmana vinent.