L'exportació alimentària i la química cauen prop d'un 5% el 2018 a Girona

Les empreses gironines van patir una frenada de les vendes a l'exterior durant el 2018. En concret, han exportat per valor de 5.241 milions d'euros, cosa que suposa un 1,1% menys en comparació amb el 2017. Si s'analitza la situació per sectors, però, la realitat és diferent entre uns i altres. Durant el desembre, els dos sectors que tradicionalment han estat motor de l'economia gironina –l'alimentari i els béns d'equip- van tenir un comportament diferent. En concret, les empreses alimentàries van exportar per valor de 168,5 milions d'euros, gairebé un 9,9% menys. Per contra, en el cas dels fabricants dels béns d'equip, s'ha registrat un augment que ha arribat a ser de fins al 12% (amb vendes per valor 76,9 MEUR).

Ara bé, el desembre no és l'exemple de tot l'any. Les exportacions de la indústria alimentària van baixar un 4,2% (situant-se en 2.106 milions d'euros) i suposen el 40% de totes les vendes a l'exterior que es fan a la província. També van caure les exportacions de l'altre gran sector de la indústria gironina: els productes químics. En aquest cas la caiguda va ser més gran, del 5,3%, ja que es va quedar en 942 milions d'euros de vendes a l'exterior. Entre els dos sectors sumen el 58% del total de les exportacions gironines.

Això fa que aquells sectors que han baixat en exportacions, a l'hora de fer el global, capgirin la balança i portin a tancar el mes de desembre en negatiu. I de retruc, aquest descens de l'1,9% de les exportacions gironines, quan s'afegeix a l'acumulat de l'any, també fa que s'estigui per sota els registres assolits el 2017.

En concret, entre gener i desembre del 2018, les empreses gironines han fet vendes a l'exterior per valor de 5.241 milions d'euros, cosa que, en comparació amb el mateix període del 2017, suposa un descens de l'1,1%.

Les exportacions catalanes van arribar el 2018 als 71.623,8 milions d'euros, la xifra més alta de la sèrie històrica per vuitè any consecutiu, després de registrar un creixement de l'1,1% respecte a l'any anterior.

També s'ha registrat, amb 17.239 empreses, el màxim històric de companyies exportadores regulars, és a dir, aquelles que han venut a l'exterior en els últims quatre anys de manera consecutiva.

D'aquesta manera, les vendes de Catalunya a l'exterior durant el 2018 han suposat un 25,1% del total d'exportacions de l'Estat espanyol, segons les dades fetes públiques pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Entre els principals sectors exportadors de Catalunya, destaca el rècord de la química, amb 12.102,3 milions d'euros (+3,7%); els productes farmacèutics, amb 5.107 milions (+1,6%); la maquinària, amb 4.473 (+1,8), i el material elèctric, amb 3.517,1 (+4,2).

En l'àmbit territorial, les exportacions de l'any 2018 a Barcelona han sumat 55.802,4 milions d'euros (+1,9%); a Lleida, 2.082,8 milions (+0,3%); a Tarragona, 8.497,6 (-2,1%).

El dèficit comercial d'Espanya va assolir el 2018 els 33.840 milions d'euros, la qual cosa suposa un 36,8% més que un any abans, malgrat el nou rècord de les exportacions, que van moderar el seu creixement al 2,9%, per sota del rècord de les importacions (+5,6%).