Preacord entre sindicats i direcció de la Nestlé a Girona

Els sindicats i la direcció de la factoria Nestlé a Girona han arribat a un preacord per desbloquejar el conveni col·lectiu. La proposta, que se sotmetrà a votació divendres vinent, inclou la puja salarial del 3% que reclamava el comitè d'empresa i que, precisament, va ser el focus de la vaga que va viure la fàbrica a finals de gener. A més, la direcció també ha acceptat incrementar diversos plusos (com el de nocturnitat o el de treballar en diumenges i festius) i incloure altres millores al preacord. Els cinc sindicats que formen part del comitè (CCOO, UGT, CGT, CSIF i TU) han desconvocat per ara les mobilitzacions que hi havia previstes (entre les quals, una nova vaga a l'abril). Si la plantilla ratifica el preacord, el nou conveni entrarà en vigor fins al març del 2023.

El bloqueig que vivia la negociació del conveni col·lectiu a la Nestlé de Girona toca fi. Els sindicats i la direcció de la fàbrica han signat un preacord després de mesos de negociacions, que fins i tot van acabar en vaga (la primera que vivia la factoria en divuit anys).El preacord inclou un dels cavalls de batalla que el comitè havia posat damunt la taula: la puja salarial del 3%, que ja entrarà en vigor aquest mateix 2019. Fins ara, l'empresa es mantenia enrocada en què aquest increment fos de l'1,5%.La proposta també inclou altres millores per a la plantilla. El preacord inclou la reducció d'un dia en la jornada anual a partir del 2020 (actualment, és de 1.776 hores) i també incrementa un 10% el plus per treballar de nits o un 5% el de fer-ho en diumenges i festius.

A més, el preacord també recull que es creen noves bonificacions. Els qui treballin per Nadal o Cap d'Any cobraran una prima de 120 euros i aquells que hagin de substituir un encarregat o un supervisor percebran un plus de 20 i 30 euros, respectivament.Conciliació laboral i familiarSindicats i direcció també han acordat mesures per facilitar la conciliació laboral i familiar. El permís de maternitat passa a ser de disset setmanes, el de paternitat de sis, i també s'augmenta –en aquest cas, d'acord amb la llei vigent- el temps d'excedència amb reserva de lloc de treball per tenir cura dels fills. Fins ara, el termini d'excedència acabava quan la criatura complís 3 anys; ara, s'estén fins que faci els 8.

El preacord del conveni col·lectiu a la fàbrica de Girona també inclou premis per a aquells treballadors que portin temps a l'empresa. Els percebrà aquell personal que faci 15, 25, 40 o 50 anys que treballi a la factoria. En el primer cas, se li pagaran 500 euros bruts. I a partir d'aquí, hi ha un escalat fins arribar als 6.007 euros (que cobraran aquells qui faci mig segle que treballin per Nestlé).

Votació de l'assemblea

Ara, després que l'hagin signat comitè i direcció, el preacord del nou conveni se sotmetrà a l'assemblea de treballadors divendres vinent. En espera del resultat, de moment els sindicats han desconvocat les mobilitzacions que hi havia previstes (entre les quals, una nova vaga a l'abril). Precisament, per protestar contra el bloqueig del conveni. Si la plantilla avala el preacord, el nou conveni entrarà en vigor i s'aplicarà fins al 31 de març del 2023. La vaga a la factoria Nestlé de Girona, la primera que va viure la fàbrica en divuit anys, va tenir lloc el 24 de gener. Afectava més de 750 treballadors, que treballen tant en les línies de producció de cafè soluble com a la planta de Dolce Gusto (on es produeixen les càpsules). Els sindicats van xifrar-ne el seguiment en el 97%, mentre que la multinacional va rebaixar aquest percentatge fins al 70%.