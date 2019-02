Sexisme al MWC: Les hostesses altes i amb faldilla curta cobren més

La UGT ha denunciat "la precarietat, discriminació, sexisme i cosificació de gènere" dels homes i dones que treballen cada any al Mobile World Congress (MWC), en llocs de treball com hostesses, hostesses models, cambrers i persones de manteniment i neteja.

La secretària de Política Sindical de la UGT, Nuria Gilgado, ha presentat aquest divendres un informe sobre la precarietat laboral al Mobile World Congress, segons Gilgado, ha titulat l'estudi "Preacrius Work Congress".

Aquest any, el MWC ha creat gairebé 14.000 llocs de treball, 700 més que l'any passat, exposaran 2.400 empreses i assistiran 107.000 assistents de 200 països diferents, que suposarà un impacte econòmic de 473 milions d'euros, 8 milions més que l'any passat.

La sindicalista ha declarat que no els ha sorprès els resultats de l'informe ja que eren conscients que el resultat no els "agradaria", els portals digitals de contractació de personal exigeixen característiques de contractació "absurdes", com altura mínima, tolerància a l'estrès i persones acostumades a gran volum de feina.

Gilgado ha afirmat que el MWC cada any són més sexistes "que en edicions anteriors", els requisits de les hostesses que atenen la zona VIP deuen fer més d'1,75 metres, tenir una talla 36/38, el maquillatge és obligatori i que siguin llestes, cobrant 7,2 euros l'hora, un euro més de les que mesuren menys d'1,75 metres en jornades de 12 hores amb mitja hora de descans.

Davant aquesta situació d'"explotació dels treballadors", la UGT es planta i diu prou "de condicions precàries i salaris de misèria", reclama la transparència de les ofertes de feina amb uns requisits mínims i unes administracions competents.

Gilgado ha comentat que "el MWC és una molt bona oportunitat per a la ciutat de Barcelona", no obstant això, exigeix a les empreses "còmplices" i patrocinadores de la fira com la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona que "es comprometin a canviar, que deixin de prostituir les condicions de milers de persones, especialment dels joves".