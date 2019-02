Empresa i sindicats desbloquegen el conveni de la Nestlé de Girona

Els sindicats i la direcció de la factoria Nestlé a Girona van arribar ahir al migdia a un preacord per desbloquejar el conveni col·lectiu. La proposta, que se sotmetrà a votació la setmana vinent, inclou la puja salarial del 3% que reclamava el comitè d'empresa i que, precisament, va ser el focus de la vaga que va viure la fàbrica a finals de gener. A més, la direcció també ha acceptat incrementar diversos plusos (com el de nocturnitat o el de treballar en diumenges i festius) i incloure altres millores al preacord, com el cobrament del 100% del salari durant les baixes per incapacitat temporal. Els cinc sindicats que formen part del comitè (CCOO, UGT, CGT, CSIF i TU) van desconvocar per ara les mobilitzacions que hi havia previstes (entre les quals, una nova vaga a l'abril). Si la plantilla ratifica el preacord, el nou conveni entrarà en vigor fins al març del 2023.

El bloqueig que vivia la negociació del conveni col·lectiu a la Nestlé de Girona toca fi. Els sindicats i la direcció de la fàbrica han signat un preacord després de mesos de negociacions, que fins i tot van acabar en vaga (la primera que vivia la factoria en divuit anys).

El preacord inclou un dels cavalls de batalla que el comitè havia posat damunt la taula: la puja salarial del 3%, que ja entrarà en vigor aquest mateix 2019. Fins ara, l'empresa es mantenia enrocada en què aquest increment fos de l'1,5%.

La proposta també inclou altres millores per a la plantilla. El preacord inclou la reducció d'un dia en la jornada anual a partir del 2020 (actualment, és de 1.776 hores) i també incrementa un 10% el plus per treballar de nits o un 5% el de fer-ho en diumenges i festius.

A més, el preacord també recull que es creen noves bonificacions. Els qui treballin per Nadal o Cap d'Any cobraran una prima de 120 euros i aquells que hagin de substituir un encarregat o un supervisor percebran un plus de 20 i 30 euros, respectivament.



Conciliació laboral i familiar



Sindicats i direcció també han acordat mesures per facilitar la conciliació laboral i familiar. El permís de maternitat passa a ser de disset setmanes, el de paternitat de sis, i també s'augmenta –en aquest cas, d'acord amb la llei vigent- el temps d'excedència amb reserva de lloc de treball per tenir cura dels fills. Fins ara, el termini d'excedència acabava quan la criatura complís 3 anys; ara, s'estén fins que faci els 8.

El preacord del conveni col·lectiu a la fàbrica de Girona també inclou premis per a aquells treballadors que portin temps a l'empresa. Els percebrà aquell personal que faci 15, 25, 40 o 50 anys que treballi a la factoria. En el primer cas, se li pagaran 500 euros bruts. I a partir d'aquí, hi ha un escalat fins arribar als 6.007 euros (que cobraran aquells qui faci mig segle que treballin per Nestlé).

Ara, després que l'hagin signat comitè i direcció, el preacord del nou conveni se sotmetrà a l'assemblea de treballadors dimarts i es votarà en dos dies: el mateix dimarts i el dimecres. En espera del resultat, de moment els sindicats han desconvocat les mobilitzacions que hi havia previstes (entre les quals, una nova vaga a l'abril). Precisament, per protestar contra el bloqueig del conveni. Si la plantilla avala el preacord, el nou conveni entrarà en vigor i s'aplicarà fins al 31 de març del 2023.