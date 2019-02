Quines grans marques obriran aviat botigues a les comarques de Girona?

Girona, Salt, La Jonquera o Lloret de Mar són algunes de les ciutats amb més atractiu comercial de les comarques gironines, i en els propers mesos veuran com cadenes de referència hi obriran nous establiments. A continuació repassem algunes d'aquestes inversions



Leroy Merlin a Girona

Leroy Merlin està construint un centre comercial d'uns 10.000 metres quadrats al sector de Can Turon, al costa de l'Avellaneda de Girona. Serà la botiga més gran del seu àmbit (bricolatge, construcció, jardineria i decoració) a les comarques gironines. Aquest establiment, que ha suposat més de 30 milions d'euros d'inversió, està previst que s'inauguri abans de l'estiu de 2019. La companyia assegura que aquest establiment donarà feina a uns 150 treballadors.

Conforama a Salt

Nova obertura al sector comercial sud de Salt. La cadena dedicada a la distribució d'equipaments i decoració per a la llar Conforama ha escollit la vila com a punt per instaurar-se a la província de Girona. Concretament, el nou establiment, que ja té l'estructura construïda, està situat al costat de l'Espai Gironès, on hi ha un hotel, un bufet i un supermercat, entre altres comerços. Tot i que les obres, que van començar a l'estiu passat, ja estan molt avançades, encara no hi ha data d'obertura. Aquesta nova botiga s'inclou dins el pla de creixement de Conforama que està duent a terme per tota la península i que pretén expandir-se i reforçar la seva presència a les grans ciutats i a la costa mediterrània perquè, segons exposa la marca, «té una tipologia d'habitatge que s'aproxima a l'oferta de Conforama».

Portalloret, el gran centre comercial de la Costa Brava

Ampliació de l'Outlet Gran Jonquera

A finals de l'any passat es va inaugurar la primera fase de Portalloret , que els seus promotors anomenen el centre comercial més gran de la Costa Brava. Des de l'aleshores, s'hi han instal·lat botigues del grup Bonpreu i de la cadena d'electrònica de consum Worten. En els propers mesos es completarà la construcció del centre amb nous estababliments de la cadena de joguines Drim o Mascocotas, així com diferents marques de de restauració. La construcció d'aquest centre comercial ha suposat una inversió propera als 20 milions d'euros.

El Grup Escudero invertirà uns 40 milions d'euros per duplicar la superfície de venda de l'outlet Gran Jonquera. La nova zona comercial tindrà 21.000 metres quadrats de superfície dedicada a la venda i s'hi combinaran les botigues outlet amb les convencionals. Entre elles hi haurà marques del grup Inditex o H&M. El projecte, anunciat l'any passat, està previst que es completi d'aquí a uns dos anys.

I què passa amb l'Ikea de Salt?

La nova estratègia d'Ikea ha posat en l'aire la futura obertura d'un establiment del gegant del moble suec a Salt, on fa anys que la multinacional va fixar-se en uns terrenys situats prop de l'Espai Gironès. A finals de 2018, l'empresa va anunciar que se centrarà a obrir grans superfícies en el continent asiàtic, mentre que a Europa apostarà per les botigues al centre de les grans ciutats, així com per la millora de la xarxa de distribució i del canal digital. De moment, no hi ha hagut cap comunicat oficial respecte la botiga de Salt. No obstant, en els darrers dos anys, Ikea ha renunciat al projecte de gran botiga a l'entorn de Perpinyà i ha decidit eliminar del seu futur l'establiment de Tarragona. En el cas de les comarques gironines, a més Ikea ha obert un punt de recollida a Riudellots de la Selva.