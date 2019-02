Blaupíxel presenta un «drone» al Mobile World Congress

La divisió de drons Dronpíxel de l'empresa catatalana Blaupíxel, amb seu a Riudellots de la Selva, ha presentat un prototip de dron al Mobile World Congress, que s'està celebrant aquesta setmana a Barcelona. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró va visitar ahir l'estand de Dronpíxel, on els responsables de l'empresa van explicar de primera mà les novetats del nou dron.

El "concept dron", dissenyat conjuntament amb la també catalana enginyeria Xiu-RDI, permetrà superar les limitacions actuals pel que fa a l'autonomia de vol dels actuals drons, augmentant així les possibilitats i eficàcia d'aquest tipus d'aparells, en tasques de vigilància, seguretat, fotografia i filmació aèria i altres aplicacions, tal i com han destacat els responsables de Blaupíxel, David Vilardell i Lluís Barcons.

Per aconseguir-ho, Vilardell i Barcons, han explicat que estan treballant en un innovador sistema de propulsió alimentat per diverses fonts d'energia que permetran augmentar considerablement l'autonomia, el rendiment i l'estabilitat de vol, entre altres prestacions.

Blaupíxel, amb seu al polígon industrial de Riudellots de la Selva, ha estat escollida per tercer any consecutiu per la Generalitat de Catalunya, per exposar els seus productes i serveis a l'estand del Catalonia Smart Drones del MWC, que té lloc a Barcelona del 25 al 28 de febrer.

La participació de Blaupíxel en el Mobile World Congress 2019, s'emmarca dins l'estratègia de posicionament en el mercat, potenciar la xarxa de contactes internacionals i la coneixença de primera mà de les novetats tecnològiques a nivell mundial.