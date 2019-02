El 76% dels treballadors de la Nestlé de Girona aprova el preacord de conveni col·lectiu

El 76% de la plantilla de la fàbrica de Nestlé a Girona ha donat el vistiplau al preacord de conveni col·lectiu. El document tindrà una durada de cinc anys que van des de l'1 d'abril de l'any passat fins al 31 de març del 2023. Un dels elements més destacats de la millora en el conveni és l'augment del sou, que serà d'un 3% anual entre el 2019 i el 2022. Segons la secretària del sector d'Alimentació, Begudes i Tabac de la Federació d'Indústria de la UGT de Catalunya, Alícia Buil, porten molts anys defensant aquest increment salarial. Buil ha destacat que la pujada salarial del 3% servirà per "garantir la recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu dels darrers anys".

El 76% dels treballadors de la fàbrica Nestlé de Girona ha ratificat avui el preacord del convenci col·lectiu signat entre el comitè d'empresa i els directius. La plantilla ha donat via lliure per aprovar el document que tindrà una vigència de cinc anys. Un 79,74% dels treballadors han participat a la votacio; i de tots ells, una clara majoria (95,85%) ha decidit donar suport al document negociat pels sindicats.

D'aquesta manera, es posa fi al bloqueig que vivia la negociació del conveni col·lectiu. De fet, els sindicats van arribar a convocar una vaga de treballadors per aconseguir desencallar les reunions, que estaven en un punt mort. Es tracta de la primera aturada dels treballadors d'aquesta fàbrica en divuit anys.

El preacord inclou un dels cavalls de batalla que el comitè havia posat damunt la taula: la puja salarial del 3%, que ja entrarà en vigor aquest mateix 2019. Fins ara, l'empresa es mantenia enrocada en què aquest increment fos de l'1,5%.

La proposta també inclou altres millores per a la plantilla. El preacord inclou la reducció d'un dia en la jornada anual a partir del 2020 (actualment, és de 1.776 hores) i també incrementa un 10% el plus per treballar de nits o un 5% el de fer-ho en diumenges i festius.

A més, el preacord també recull que es creen noves bonificacions. Els qui treballin per Nadal o Cap d'Any cobraran una prima de 120 euros i aquells que hagin de substituir un encarregat o un supervisor percebran un plus de 20 i 30 euros, respectivament.



Conciliació laboral i familiar

Sindicats i direcció també han acordat mesures per facilitar la conciliació laboral i familiar. El permís de maternitat passa a ser de disset setmanes, el de paternitat de sis, i també s'augmenta –en aquest cas, d'acord amb la llei vigent- el temps d'excedència amb reserva de lloc de treball per tenir cura dels fills. Fins ara, el termini d'excedència acabava quan la criatura complís 3 anys; ara, s'estén fins que faci els 8.

El preacord del conveni col·lectiu a la fàbrica de Girona també inclou premis per a aquells treballadors que portin temps a l'empresa. Els percebrà aquell personal que faci 15, 25, 40 o 50 anys que treballi a la factoria. En el primer cas, se li pagaran 500 euros bruts. I a partir d'aquí, hi ha un escalat fins arribar als 6.007 euros (que cobraran aquells qui faci mig segle que treballin per Nestlé).