El Suprem avala les benzineres automàtiques sense empleats

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB), que havia declarat la nul·litat que les estacions de servei haguessin de disposar, com a mínim, d'un treballador a la benzinera amb caràcter permanent, requisit que havia establert el govern balear.

El responsable de subministres de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Josep Lluís Escuer, va recordar que, per defensar el model de les benzineres automàtiques, les cooperatives agràries van comparèixer com a part interessada davant del Suprem «per defensar la legalitat de la sentència del TSJB».

Escuer ha recordat que, a Catalunya, «són nombroses les cooperatives agràries que han optat per fer distribució de carburants com a servei als socis». «En els entorns rurals, els índexs de població són més baixos i per això s'acostuma a optar per un sistema de benzinera que no obligui a tenir personal d'atenció al client durant les 24 hores, ja que d'aquesta manera es pot garantir la sostenibilitat», va assenyalar. Aquest model té una important implantació a països del nord d'Europa com ara Dinamarca, Finlàndia i Suècia, on supera el 50% del total, segons Escuer.



Crítiques a les limitacions

No obstant això, la FCAC es mostra crítica amb els límits que s'estableixen al subministrament de carburants a les estacions automàtiques i que es concreten en un temps màxim de 3 minuts o 75 litres per proveïment ja que, per Escuer, «no estan justificats ni per raons tècniques ni de seguretat».