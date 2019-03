El Mobile World Congress tanca amb una xifra rècord de 109.000 assistents

El Mobile World Congress va tancar portes amb una xifra rècord de 109.000 assistents. La millor edició de la fira del mòbil de Barcelona, que va comptar amb la participació de 2.400 expositors de més de 200 països, va rebre 2.000 visitants més que la de l'any passat. El MWC 2019, centrat en la connectivitat intel·ligent, el 5G i la intel·ligència artificial, va comptar amb la participació de les grans multinacionals del sector com Facebook, Google, Huwaei, Nokia, Samsung, Sony o LG.

A l'estand català de la fira, el Govern va promocionar 77 empreses catalanes, una xifra rècord, i al global del MWC se n'han pogut veure prop d'un centenar, incloent les que tenien, també, espai propi.

A partir de les quatre de la tarda, els pavellons, auditoris i passadissos del Mobile World Congress s'han començat a buidar després de quatre dies de reunions, contactes i conferències que han connectat el món de la tecnologia a la capital catalana. Molts d'ells, ja amb les maletes, marxaven directament cap a l'aeroport.

D'altres, com l'empresari xinès Norman Chen, allargaran la seva estada a Barcelona per poder visitar la ciutat.

«No he pogut visitar res perquè hem estat molt ocupats amb el MWC, però penso que Barcelona és molt interessant i la gent molt amable», va assegurar l'empresari de tecnologia de la seguretat. «És un congrés impressionant. És molt gran i amb moltes empreses multinacionals que hi han participat», va assegurar Chen. Preguntat sobre si tornarà l'any que ve, l'empresari ho té clar: «I tant que sí», va dir somrient.

Per l'empresari indi Bluemax Stephen és la segona vegada que ve a Barcelona pel congrés mundial de mòbils, on hi vol trobar nous socis i expandir el seu negoci establert a l'Índia. «Molt impressionant el programa per saber les noves tendències en telecomunicacions, està molt ben organitzat», va dir Stephen. L'empresari «ha gaudit molt», tant per la gran oferta d'empreses per conèixer com pel «magnífic» temps que ha fet aquests dies a Barcelona. «Ens ha faltat temps. Però fer-ho més llarg seria difícil perquè estem fora de l'oficina», va apuntar Stephen.

La majoria d'hostesses no hauran d'agafar un avió per tornar a casa, com la Marina Paris, que va treballar aquesta setmana per la companyia sudcoreana SK Telecom. «El que més m'ha sorprès és veure tanta gent asiàtica, i no tant nacionals o europeus, sobre tot els dos primers dies», va assegurar Paris. També va destacar la gran afluència d'universitaris, perquè «ajuda als joves» a veure tota la tecnologia en la qual «viurem quan siguem més grans», va dir la jove.