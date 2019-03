Els directius preveuen que l´economia espanyola creixerà un 2,2% aquest any

Els experts i directius espanyols preveuen que l'economia espanyola creixerà un 2,2% aquest any, en línia amb les previsions realitzades pel Govern i el Banc d'Espanya, per desaccelerar tres dècimes el 2020, fins a l'1,9%. Es tracta del pronòstic realitzat pel conjunt dels 400 experts i empresaris consultats pel Consens Econòmic, que realitza trimestralment PwC, i en el qual apunten a una «suau desacceleració» de l'economia espanyola iniciada fa uns mesos.

Segons una majoria dels enquestats, els preus se situaran en una pujada d'entre l'1% i l'1,5% a finals de 2019, amb uns tipus d'interès del Banc Central Europeu (BCE) en el 0%, segons el 48 % dels panelistes. Així mateix, el 48% pensa que el ritme de creació d'ocupació disminuirà, encara que una major part dels experts i directius, un 60%, considera que l'evolució del consum de les famílies i la demanda d'habitatges continuarà comportant-se igual.

Una cosa semblant passa amb les expectatives sobre l'evolució de la inversió productiva, les exportacions i la creació d'ocupació. Només un 17,5% espera que tant la inversió productiva com les exportacions augmentin en els propers sis mesos i una majoria -del el 62,5% i el 53,3%, respectivament- s'espera que romanguin estables.

En el pla internacional, les expectatives dels experts segueixen marcades per «la incertesa i la debilitat del creixement».

Disminueixen del 55,7% al 50% els que qualifiquen la situació actual de l'economia mundial com a bona i augmenten pràcticament en la mateixa proporció els que la consideren regular. Aquest desplaçament cap a posicions menys optimistes és més pronunciat quan se'ls pregunta als experts sobre la Unió Europea: cauen en més de 25 punts, fins al 19,1%, els que pensen que la situació és bona, mentre que creixen en 20 punts els que la qualifiquen com a regular.

Per al desembre de 2019, el 33,6% dels experts, empresaris i directius espera que la situació econòmica a l'eurozona segueixi igual i un 57,9%, que vagi a pitjor. Les dues principals qüestions que estan condicionant les perspectives a curt termini de la conjuntura econòmica mundial són els riscos derivats de les tensions proteccionistes -per al 63,9% - i els riscos associats al Brexit i a la integració europea -per al 59,2%-.

Paral·lelament, un 52,5% dels experts i directius espanyols considera que els ciutadans haurien d'escollir lliurement la seva edat de jubilació, dins d'«un rang ampli» de selecció, en funció de les conseqüències que tindria en descomptes o millores de la seva pensió.

«Els experts consultats alerten també de «la falta de consciència» dels ciutadans, empreses i polítics sobre el problema demogràfic al qual s'enfronta Espanya. De fet, fins un 82% d'ells assegura que no hi ha representants polítics «adequats» per afrontar-lo, quan es tracta d'un problema que implica la impossibilitat d'augmentar la població activa i, per tant, de generar ingressos que compensin les despeses de les pensions.

Els enquestats consideren que les tres raons més importants de la insostenibilitat del sistema espanyol de pensions són, per aquest ordre, la disminució del nombre de treballadors en proporció amb el de pensionistes; l'augment diari de l'esperança de vida i la resistència per remoure la barrera dels 65 anys per a la jubilació efectiva dels treballadors.