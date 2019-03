La xarxa Tràmec vol millorar les condicions dels productors agroalimentaris al Baix Empordà

El Consell Comarcal del Baix Empordà vol millorar les condicions laborals dels productors agroalimentaris. Per aquest motiu ha enfocat la xarxa Tràmec, que agrupa productors agroalimentaris, administracions, sindicats i altres entitats, per debatre noves polítiques que vagin en aquesta línia. Un dels principals reptes que s'han marcat és fer més visibles els productors i d'aquesta manera trencar amb "la imatge estereotipada" que hi ha actualment. Una de les propostes que hi ha sobre la taula és que els cuiners de l'Empordà preparin plats amb productes de proximitat i que siguin els mateixos pagesos i pescadors que els serveixin a la taula. A més, la xarxa també vol potenciar la figura de la dona dins del camp.