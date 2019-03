Les gironines van cobrar un 23,8% menys que els homes a Girona el 2017

Les dones gironines cobren de mitjana un 23,8% menys que els homes, segons la tercera edició de l'informe Brecha salarial y techo de cristal del col·lectiu de tècnics d'Hisenda (Gestha), que indica que, en termes absoluts, la bretxa salarial és de 3.913 euros anuals. L'informe assenyala que el salari mitjà de les dones gironines és de 16.458 euros anuals, mentre que el salari dels homes supera els 20.000 euros a l'any.

L'estudi també aprofundeix en les diferències per trams d'edat. Els càlculs de Gestha demostren que la bretxa salarial augmenta amb l'edat, i s'intensifica en les edats en què es concentra la maternitat i la cura dels més grans. Per aquest motiu, els tècnics d'Hisenda insten a prendre mesures per reduir els terminis de temps per acabar amb aquestes desigualtats, com per exemple l'augment de places d'escoles públiques infantils de 0 a 3 anys i en centres especialitzats per a l'atenció de persones grans i depenents.

Això se certifica perquè les dones de més de 46 anys pateixen més les diferències de gènere segons els ingressos. Un 28,6% de les dones cobren menys que els seus coetanis, mentre que a partir dels 56 la xifra va creixent fins al 35%. El pitjor, però, és el cas de les dones jubilades, en què el 76% de les dones cobren menys que els seus companys de generació.

Les dones a Catalunya van cobrar un 30,1% menys que els homes, el que correspon a 5.643 euros menys per sou, el 2017. Segons un informe dels tècnics del Ministeri d'Hisenda (Geshta), la bretxa salarial ha augmentat en 145 euros del 2016 al 2017 a Catalunya, 40 euros més que a Espanya, on el sou de la dona se situa en un 29,3% per sota del dels homes. Tot i aquest augment dels darrers anys, la desigualtat ha anat disminuint des del 2005, amb 954 euros menys de diferència a Catalunya i 672 a Espanya. Segons aquest informe, a escala estatal es tardaria 87 anys a revertir la situació i equiparar salaris, seguint el ritme actual, mentre que a Catalunya en serien 71.

En el conjunt d'Espanya, Gestha assenyala que la bretxa salarial es va eixamplar en 104 euros el 2017 pel que fa a l'any anterior. Encara que les diferències de sou es van reduir un 15% entre el 2005 i 2015, des de llavors no han deixat d'augmentar i els tres darrers anys s'han incrementat en 229 euros.

Les àrees geogràfiques amb més desigualtats són Ceuta i Astúries, on les dones cobren un 37,8% i un 37,6% menys, respectivament.

A l'altre costat de la balança, les menys desiguals serien les Canàries i Extremadura, comunitats en les quals malgrat tot cobren un 16,6% i un 20,1% menys, si bé en tots dos casos la bretxa més reduïda es deu principalment als baixos sous dels homes d'aquests territoris. No obstant això, si s'amplia el focus el 2005, durant aquests darrers 12 anys la bretxa salarial de la dona es va reduir en 672 euros, excepte a Madrid i Ceuta.