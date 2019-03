Juncà Gelatines vol incrementar un 17% la producció en dos anys

Juncà Gelatines, l'empresa de Banyoles que produeix gelatines (alimentàries i farmacèutiques) i col·lagen, vol incrementar la producció un 17% en els pròxims dos anys. L'any 2018 va fabricar 6.000 tones de gelatines i col·lagen i per al 2020 s'ha fixat arribar a les 7.000 tones. Pel que fa a la facturació, la firma ha tancat el 2018 amb 25,5 milions d'euros (MEUR), igualant la xifra del 2017 tot i haver produït 500 tones més. Des de la direcció ho atribueixen als mercats i a la baixada del preu de l'oli de palma que va "arrossegar" el del greix, el subproducte que també comercialitzen. L'empresa, que té més de 90 treballadors, ha començat a vendre al Japó i Xile i s'han fixat per al 2020 entrar al Vietnam. Actualment les exportacions representen el 70% de la facturació.

Juncà Gelatines, dedicada a fabricar gelatines alimentàries i farmacèutiques i col·lagen, s'ha fixat incrementar un 17% la producció en els pròxims dos anys i arribar a les 7.000 tones. Des de la planta que tenen a Banyoles ja van incrementar en 500 tones la producció del 2018 respecte l'any anterior, arribant a les 6.000 tones. I volen continuar aquesta tendència a l'alça.

En una entrevista a l'ACN, el director general de l'empresa, Ferran Juncà, que és fill d'un dels fundadors, ha explicat que l'empresa afronta el futur amb optimisme després d'haver superar les dificultats amb el concurs de creditors del 2010. "Hem sortit d'una crisi molt profunda i gràcies a molts esforços estem entre el 2% de les empreses que aconsegueixen sortir-ne sense alterar les estructures de propietat i comercial", ha dit.

Les dades així ho confirmen. Al 2017 van assolir els 25,5 MEUR de facturació, més del doble que la xifra del 2013 (quan van facturar 13 MEUR). L'any passat, però, la facturació es va mantenir com a conseqüència dels mercats internacionals (l'entrada de gelatines de fora d'Europa procedents de Turquia va fer caure el preu) i la baixada del preu de l'oli de palma que va "arrossegar" el del greix, el subproducte que obtenen durant el procés de fabricació de gelatines i que comercialitzen per fer-ne biodièsel. Aquest 2019, però, confien incrementar la facturació i arribar als 26,5 MEUR, entre altres coses perquè els preus de mercat els són "més favorables" i preveuen produir 500 tones més que l'any passat.



El col·lagen, un mercat "a l'alça"

El seu producte estrella són les gelatines alimentàries i farmacèutiques, que concentren el 80% de la producció, mentre que el col·lagen és el 20% restant. Tot i això, aquest últim és un producte a l'alça que confien que els ajudarà a seguir creixent a mercats com els EUA (on ja hi exporten des del 2017, sobretot col·lagen de vaca) i Sud-amèrica (venen a Bolívia, Mèxic i Perú). Actualment exporten el 70% de la producció. L'any passat van entrar a Xile, també amb el col·lagen, i al Japó i el 2020 volen començar a vendre al Vietnam. Entre els objectius estratègics hi ha augmentar la producció del col·lagen fins al 30%, especialment el de gamma alta, un mercat on hi ha més oportunitats de créixer i amb millors preus.

Precisament des de fa uns anys treballen en la posada en marxa d'una fàbrica de col·lagen de pell de bacallà a Islàndia amb processos automatitzats i amb prop de deu treballadors. És una 'joint venture' amb quatre empreses pesqueres grans on Gelatines Juncà s'encarrega de la part tècnica de la planta i probablement també de la part comercial. Les primeres proves han permès obtenir un col·lagen "de gran qualitat, de color blanc i sense gust ni olors". Un producte idoni per a mercats "molt exigents", segons el directiu. Ara s'estudia si s'usarà la marca de Banyoles per aprofitar la mateixa xarxa comercial o si se'n crearà una d'específica. Aquests dies treballadors de la planta s'han estat formant a les instal·lacions de Banyoles.



3 MEUR en inversions

L'empresa invertirà en els pròxims anys 2,5 MEUR en millorar el funcionament de la depuradora d'aigües perquè sigui més eficient així com les instal·lacions de cogeneració per reduir un 13% la factura energètica. Han encarregat aquesta tasca a dues empreses, Oms-Sacede i Veolia Serveis. El director general subratlla també els esforços que ja s'han fet a nivell ambiental per solucionar aspectes com les pudors, una problemàtica que des del 2016 asseguren tenir controlada. "Era la principal preocupació i hi hem invertit prop d'1 milió d'euros per controlar sorolls i olors; fins i tot es va deixar de fer algun tractament de subproducte", afirma Juncà.

D'altra banda, també han destinat 500.000 euros per construir un túnel subterrani i millorar zones comunes (com els vestidors) amb l'objectiu d'aconseguir dues certificacions de seguretat alimentàries, el BRC i l'IFS. Uns treballs que encara no han finalitzat.

Pel que fa al trasllat de la fàbrica, el director general recorda que el nou POUM aprovat inicialment els dona "un mínim de divuit anys" per marxar. "Fins llavors estarem aquí; no es pot traslladar la nau sinó que se n'haurà de fer una de nova", assegura Juncà, que afegeix que "totes les opcions estan obertes" fins i tot traslladar la producció a un altre lloc. Un escenari, però, que no contemplen fins que no estiguin obligats a marxar per l'ordenament urbanístic.

L'any 1947 tres germans van crear Juncà Gelatines on actualment hi ha la planta, que ocupa 30.000 metres quadrats de la zona de La Farga. Dona feina a més de noranta treballadors.