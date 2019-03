La UE actualitza la llista negra de paradisos fiscals

Els ministres de finances de la UE han actualitzat el llistat de 'jurisdiccions fiscals no cooperatives', en base a un procés intensiu d'anàlisi i diàleg dirigit des de la Comissió Europea. Aquest llistat ha demostrat ser un instrument efectiu, ja que molts països han canviat les seves lleis i sistemes fiscals per complir amb els estàndards internacionals. Durant el darrer any, la Comissió ha avaluat 92 països basant-se en tres criteris: transparència fiscal, bona governança i activitat econòmica real; així com en un indicador, la inexistència d'un l'impost sobre societats.

L'actualització d'avui demostra que aquest procediment clar, transparent i creïble ha obtingut com a resultat un canvi real: 60 països van actuar davant de les preocupacions de la Comissió i més de 100 règims fiscals perjudicials han estats eliminats. La llista també ha tingut una influència positiva a l'hora d'acordar internacionalment estàndards de bona gestió fiscal. Basant-se en l'escrutini de la Comissió, els ministres han situat 15 països en la llista negra. D'aquests, 5 no han adquirit cap compromís des de l'adopció de la primera llista negra, el 2017: Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad i Tobago, i les Illes Verges.

10 països han passat de la 'llista grisa' a la negra, després que no hagin complert els compromisos adquirits: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Fiji, les Illes Marshall, Oman, els Emirats Àrabs Units, Vanuatu i Dominica. 34 països més seguiran essent monitoritzats el 2019 (llista grisa), mentre que 25 països que eren inicialment en procediment d'escrutini n'han estat eliminats. "La llista de la UE de paradisos fiscals és un veritable èxit europeu. Ha tingut un efecte de ressonància en la transparència i la justícia fiscal arreu del món", ha dit el comissari d'Economia, Finances, Fiscalitat i Duanes, Pierre Moscovici.

"Gràcies a aquest procés de llistat, dotzenes de països han abolit règims fiscals perniciosos i s'han alienat amb els estàndards internacionals sobre transparència i fiscalitat justa. Els països que no compleixen han estat situats a la llista negra, i hauran d'afrontar les conseqüències que això implica. Estem pujant el llistó de la bona governança fiscal global i eliminant oportunitats de practicar una fiscalitat abusiva."