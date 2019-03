La creació d'empreses registra el pitjor inici d'any des de 2015 a Girona

El nombre de noves societats mercantils a Girona va baixar un 19% el passat mes de gener respecte al mateix mes de 2018, fins a sumar 135 empreses, alhora que les dissolucions empresarials també es van reduir un 11%, fins a totalitzar 106, segons dades provisionals de l'INE. Es tracta del pitjor inici d'any des de 2015, quan es van registrar només 133 empreses i és un dels pitjors des de 2008.

Malgrat les xifres negatives de Girona, Catalunya va liderar el creixement en la creació d'empreses arreu de l'Estat durant el gener amb un increment del 6,9% en relació amb el mateix mes de l'any passat. En xifres absolutes, van ser 1.869, només per darrere de la Comunitat de Madrid, amb 1.913 (-3,7%). De fet, Catalunya és l'únic territori de l'Estat juntament amb Castella-la Manxa (2,1%) on creix el nombre d'empreses, mentre que la resta registren taxes negatives.

Pel que fa a les dades de tot l'Estat, es van crear 8.991 empreses, xifra que representa un descens del 4,4% respecte del primer mes del 2018. Al mateix temps, les dissolucions empresarials es van incrementar un 11,9%, fins a totalitzar 4.153. Amb la reculada de novembre, la creació d'empreses torna a taxes negatives després d'haver-hi encadenat tres mesos consecutius d'increments interanuals.



Més comerç i construcció

El 22,6% de les societats mercantils que es van crear al gener es dedica al comerç i el 15,9% a la construcció. Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 30,8% va correspondre a indústria i energia i el 18%, al comerç.

Per a la constitució de les 8.991 empreses creades al gener es van subscriure més de 603 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 0,7% respecte al mateix mes de 2018, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 67.141 euros, va pujar un 5,3% en taxa interanual. De les 4.153 empreses que es van dissoldre al gener d'aquest any, el 71,1% ho van fer voluntàriament, el 23,3% per fusió amb altres societats i el 5,6% restant per altres causes.

Per part seva, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el primer mes de l'any va descendir un 4,4% interanual, fins a les 3.754 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 3.813 milions d'euros, xifra un 19,9% superior a la de gener de 2018, mentre que el capital mitjà va ser d'1,01 milions d'euros, un 25,4% més.

En taxa mensual (gener de 2019 sobre desembre de 2018), la creació de societats mercantils va pujar un 32%, la seva segona major alça en un mes de gener en almenys cinc anys, mentre que la dissolució de societats es va disparar un 57,5% i va registrar el seu major increment en un mes de gener des de 2015.

D'altra banda, a Catalunya es van dissoldre 265 empreses, cosa que representa una caiguda del 3,3% respecte del gener del 2018, mentre que a tot l'Estat la taxa anual va pujar un 11,9% fins a les 4.153. El 30,8% de les societats dissoltes pertany a Indústria i energia i el 18%, al comerç. Per comunitats, les que presenten un major nombre de societats dissoltes són la de Madrid (1.073), Castella-la Manxa (663) i Andalusia.

L'activitat amb major capital subscrit de societats mercantils creades van ser immobiliàries financeres i assegurances, amb 358,36 milions d'euros, mentre que les activitats administratives i serveis auxiliars presenten un capital menor, amb 1,81 milions d'euros.