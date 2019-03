Els joves gironins, els que més esperit emprenedor tenen a Catalunya

Els joves gironins tenen esperit emprenedor. El 43,5% assegura que la millor opció per a la seva carrera laboral és muntar la seva pròpia empresa. El percentatge és el més elevat de tot Catalunya, on també s'imposa aquesta opció per davant treballar per a una empresa del sector privat (39,70%) o ser funcionaris (12,21%). Així ho assegura el V Informe Young Business Talents, que ha estudiat les actituds i tendències dels joves preuniversitaris espanyols.

Com a novetat en l'informe d'aquest any, es va plantejar als joves si creien estar millor preparats que la generació anterior; d'aquesta manera, la gran majoria dels catalans (79,74%) considera estar millor preparats que els seus pares.

Per províncies s'observa que els joves de Girona (85,15%) són els que més consideren estar més ben preparats respecte als seus pares, seguits dels de Barcelona (80,10%), Lleida (78,20% ) i Tarragona (77,4%)

La majoria dels joves de Catalunya estan disposats a canviar el seu lloc de residència per millorar professionalment; en concret el 80,67% afirma que es marxaria fora d'Espanya per treballar.

Unes dades que van en línia amb la mitjana nacional, ja que el 78,96% dels joves espanyols canviaria de país, sent Estats Units, Alemanya i el Regne Unit els seus països preferits per a mudar-se.

Analitzant les diferents províncies, són els joves de Tarragona (82,97%) els que estarien més disposats a viure fora d'Espanya, seguits dels preuniversitaris de Girona (82,18%), Barcelona (80,70%) i Lleida (73,68%).

"La mobilitat entre els joves s'ha instal·lat en el nostre mercat laboral. L'alt índex d'atur i la crisi econòmica dels últims anys són algunes de les causes d'aquest canvi", ha declarat el director del programa educatiu Young Business Talents, Mario Martínez .

I ha afegit: "Això s'uneix al fet que cada vegada més, l'educació compta amb projectes a nivell internacional que contribueixen a eliminar les fronteres ia superar la por a deixar el país, la família i els amics a la recerca de noves oportunitats. La formació i experiències internacionals permeten millorar les condicions laborals i això fa que la mobilitat avui dia sigui encara més atractiva ".