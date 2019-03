El preu del lloguer dels pisos a Girona està gairebé al nivell de l´abril de 2008

Els preus de lloguer dels pisos a Girona recuperen el nivell d'abans de la crisi econòmica. De fet, durant l'octubre de 2018 els preus igualaven, gairebé, els de l'abril de 2008, quan es va registrar el pic més alt. Actualment, llogar un pis de tres habitacions a la capital gironina costa, de mitjana, 707 euros, mentre que fa deu anys el preu era de 732. Segons el vicepresident del col·legi API a Girona, David Saura, els preus «tenen una tendència a l'alça» a la demarcació. Girona i Figueres són els dos municipis amb més contractes de lloguer de la demarcació. Durant la crisi econòmica els preus a la capital gironina van arribar a caure un 28,14%. La davallada més important es va registrar al municipi de Salt (Gironès), en què van caure un 45,38%.

En el cas de Salt, els preus en el lloguer encara segueixen un 30% per sota dels màxims registrats durant el 2008. En aquest municipi, el preu mitjà per un pis de tres habitacions ha passat dels 692 euros a l'abril de 2008, als 531 que es paguen a dia d'avui. Aquesta és la ciutat gironina que encara manté la diferència més alta amb el preu màxim registrat el 2008.

A Figueres i Santa Coloma de Farners la diferència es manté sobre un 15%, mentre que la resta de municipis es mou entre un 7 i un 3% menys del que es pagava el 2008. Per altra banda, els preus de Roses, a l'Alt Empordà i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ja tenen els preus més alts que durant el 2008.

Per contra, el municipi de Roses és el que té més llicències d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) a la demarcació de Girona amb 3.748 apartaments registrats. La ciutat de Girona es troba a la part mitja de la taula amb 752 habitatges, per sota de municipis com Sant Feliu de Guíxols (829). Per comarques, el Baix Empordà és el que mès HUT té amb 12.822 llicències, seguida per l'Alt Empordà amb 12.325 apartaments.

El president del Col·legi API de Girona, Joan Company, ha demanat a les administracions que hi hagi més «seguretat jurídica» respecte als lloguers. Company ha afirmat que hi ha una certa «preocupació» dels propietaris pels constants canvis legislatius. Per això ha demanat a les administracions que desenvolupin «polítiques pensades més a llarg termini» que no pas les actuals. Segons Company, aquesta sensació fa que «desincentivi» els propietaris a l'hora de destinar els habitatges buits al lloguer.

De fet, el president ha remarcat que «ens hem de preocupar perquè hi hagi més oferta de lloguer», ja que altres països europeus tenen molta més oferta de pisos que a la demarcació. I segons el president, la manera de fer-ho és a partir de legislacions que «donin estabilitat als propietaris, però també que protegeixin els llogaters».