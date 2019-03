Girona lidera el creixement del preu del lloguer de pisos el 2018

Les comarques gironines van encapçalar l'any passat l'increment dels preus del lloguer, amb un augment del 7,2% respecte l'any anterior, fins als 511,27 euros, segons l'Associació de Promotors de Catalunya. En segon lloc, a la demarcació de Barcelona el preu del lloguer es va situar en els 761,85 euros, un 6,6% més respecte l'any anterior i supera la mitjana catalana, que es va situar en els 692,63 euros, un 5,8% més.

Per contra, on menys va créixer va ser a les comarques de Lleida, amb un 3,4%, fins als 380,42 euros, mentre que a la demarcació de Tarragona la pujada també va ser del 5,8%, fins als 454,85 euros. D'altra banda, a Catalunya es van signar 167.953 contractes, un 7% més que el 2017, d'acord amb les dades facilitades per les fiances dipositades a l'Incàsol.

El 68% del total dels contractes signats a Catalunya van ser a l'àmbit metropolità i juntament amb l'àmbit territorial del Penedès i les comarques gironines superen els 500 euros de mitjana. De fet, per àmbits territorials, el metropolità és l'únic que supera la mitjana de renda a Catalunya, amb 793,30 euros.

Una altra dada destacada al tancament del 2018, segons l'informe 'Conjuntura Immobiliària Residencial de Lloguer' de l'Associació de Promotors de Catalunya, és que en 17 municipis se superen els 900 euros de lloguer mensuals. Es tracta de Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Sant Cugat del Vallès, Teià, Alella, Sant Just Desvern, Sitges, l'Ametlla del Vallès, Vallromanes, Matadepera, Barcelona, Tina, Premià de Dalt, Castelldefels, Olivella, Cabrera de Mar i Sant Andreu de Llavaneres.

A Barcelona capital, durant el 2018 el preu del lloguer es va situar sobre els 929,57 euros de mitjana, cosa que representa un augment del 6%, mentre que el metre quadrat es va valorar en 13,42 euros, un 0,4% més que l'any passat. Per districtes, les rendes més altes per lloguer van ser a Sarrià Sant-Gervasi, amb 1.268,92 euros (+3,3%) i a Les Corts, amb 1.089,53 euros (+3,5%). Els creixements més elevats es van registrar a Ciutat Vella, amb un 10,3% (914,04 euros) i Sant Andreu, amb un 8,1% (762,71 euros).



Recuperar els nivells de la crisi

La setmana passada, les API gironines ja van explicar que els preus de lloguer dels pisos a Girona recuperen el nivell d'abans de la crisi econòmica. De fet, durant l'octubre de 2018 els preus igualaven, gairebé, els de l'abril de 2008, quan es va registrar el pic més alt. Actualment, llogar un pis de tres habitacions a la capital gironina costa, de mitjana, 707 euros, mentre que fa deu anys el preu era de 732.

Segons el vicepresident del col·legi API a Girona, David Saura, els preus "tenen una tendència a l'alça" a la demarcació. Girona i Figueres són els dos municipis amb més contractes de lloguer de la demarcació. Durant la crisi econòmica els preus a la capital gironina van arribar a caure un 28,14%. La davallada més important es va registrar al municipi de Salt (Gironès), en què van caure un 45,38%.