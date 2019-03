Roberlo i la UdG creen un simulador que fa més eficients els centres logístics

La Universitat de Girona (UdG) i l'empresa gironina Roberlo, multinacional especialitzada en la fabricació i venda de solucions de reparació per al repintat d'automòbils i sectors industrials, han portat a terme un projecte de col·laboració que ha permès crear un innovador simulador capaç d'incrementar l'eficiència i optimitzar l'espai d'emmagatzematge dels centres logístics.

La iniciativa va néixer a principis del 2018 de la multinacional gironina davant la necessitat d'extreure el màxim rendiment del seu magatzem i de l'espai destinat a picking per a la preparació de les comandes en el centre logístic que Roberlo té al CIM La Selva, situat a Vilobí d'Onyar.

Aquest innovador simulador permet millorar l'eficiència i productivitat d'aquests centres logístics. En concret, fa una anàlisi de les dades històriques dels moviments del magatzem i proposa quins són els productes que cal que tinguin una posició de picking assignada per reduir i optimitzar el temps de preparació de les comandes. A més, el programa també permet simular l'eficiència del magatzem en tot tipus de configuracions, considerant projeccions de futur dels diferents productes.



Més productivitat i rapidesa

L'eina s'ha programat perquè sigui un programa intuïtiu, pràctic i fàcil d'aplicar. Fins ara, ja ha permès incrementar al voltant d'un 10% l'eficiència del Departament d'Expedicions de Roberlo, encarregat de la preparació i distribució de les comandes que s'envien a més de 120 països.

En xifres, el programa ha permès reduir unes 2.000 hores de treball anual, incrementant així la productivitat i alliberant recursos per atendre possibles urgències. Paral·lelament, cal destacar que aquest sistema de funcionament pot ser aplicable a altres empreses que compaginen la venda al detall i a l'engròs.

Els responsables que han encapçalat aquest projecte són, per part de Roberlo, Lluís Pujadas, mànager de Logística; Marçal Carmaniu, director d'Operacions; i Moisés Félez, director Industrial; i per part de la UdG, l'investigador Rudi de Castro, especialista i professor de Logística, que és el responsable de la programació del simulador. «En un moment en què es parla tant d'una millor col·laboració entre universitat i l'empresa privada, des de Roberlo no ens ho vam pensar dues vegades. Vam apostar per traduir intencions en exemples concrets i en benefici mutu», detalla Pujadas.

En aquest sentit, el projecte s'explicarà com a cas pràctic dins del temari de l'assignatura de Logística i Cadena de Subministrament del màster d'Enginyeria Industrial de la UdG.

Paral·lelament, s'ha previst una visita anual d'estudiants d'aquest màster a les instal·lacions de Roberlo. La primera ja es va portar a terme durant el desembre de 2018 amb l'assistència d'una quinzena d'alumnes.

A més, la iniciativa també ha inspirat la temàtica del treball de final de grau (TFG) de l'estudiant d'Enginyeria Anna Mascaró. Al seu treball, l'Anna detallarà i s'encarregarà de millorar la visualització de les dades i resultats del simulador. Està previst que a mitjans del 2019 ja es disposi de la versió definitiva, tot i que l'eina, en versió beta, ja està en funcionament.

Per la seva part, Rudi de Castro avança que té previst presentar aquest projecte en congressos propers i treballar-ho com un cas pràctic a revistes acadèmiques.