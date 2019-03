Les vendes d'habitatges de luxe van augmentar un 18% a inicis de 2018

El nombre de vendes d'habitatges de luxe a la província de Girona -aquelles que estan valorades en més de 900.000 euros- es va incrementar en un 18% durant el primer semestre de 2018, respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades del Ministeri de Foment, que són les més recents. Això en un context, en el qual els compradors internacionals a la província de Girona (incloent-hi la Costa Brava) van protagonitzar el 25% de les transaccions realitzades durant el tercer trimestre de 2018, lleugerament inferior al 33% del quart trimestre de 2017, segons el Col·legi de Registradors.

Els preus mitjans dels habitatges a la província de Girona van mostrar un creixement anual del 4% a la fi de 2018. Els preus a Palamós i Sant Feliu de Guíxols van veure increments anuals de l'1% i 8% respectivament. A la ciutat de Girona, el preu mitjà va créixer en un 14%.

La immobiliària Lucas Fox, immobiliària residencial de luxe líder al mercat català, i que també està implantada a la Costa Brava, ratifica les dades amb la seva propia estadística i assenyala que el 2018 va «un any excel·lent amb un creixement significatiu tant en el nombre de transaccions com en el valor total de les vendes. El preu mitjà dels habitatges comercialitzats es va incrementar en un 14% en 2018, fins a aconseguir un valor superior a 1,2 milions d'euros.

Els compradors internacionals van protagonitzar el 80% del total de les vendes de Lucas Fox Costa Brava en 2018. Els més actius van ser els francesos amb una proporció del 30% del total, seguits per britànics (23%) i estatunidencs (4%). La resta de compradors provenien d'altres països europeus, assenyalen.



La demanda, al Baix Empordà

«El 2018 ha estat un any molt positiu per al mercat immobiliari de la Costa Brava, amb unes xifres de vendes rècord per a l'oficina de Lucas Fox Costa Brava», assenyala Tom Maidment, responsable de Girona de Lucas Fox. La demanda d'alt standing es va centrar principalment en les zones costaneres de Begur i Palafrugell. Els compradors britànics i francesos van ser molt actius, encara que també hem vist una major participació de compradors locals en el mercat de luxe.

Tom Maidment remarca que «la demanda d'habitatges d'obra nova ha estat important, si bé l'oferta d'aquesta tipologia de productes continua sent limitada», Segons el resposnable de Lucas Fox ,« exemple d'això és l'alt nivell de vendes dutes a terme en la promoció d'obra nova Apartaments Cala S'L'Alguer a Palamós», formada per 48 apartaments i comercialitzada en exclusiva per la seva empresa.

«El 70% de les seves unitats es van vendre durant els primers tretze mesos des de l'inici de la seva comercialització. I esperem vendre totes les unitats restants abans del seu lliurament a la fi de l'estiu de 2019», afirma.

El mercat immobiliari rural de la província de Girona també s'ha mantingut altament actiu i representa ara un 30% de la facturació de l'oficina de la Costa Brava. Aquest segment del mercat atreu compradors molt dispars, des de clients locals fins a inversors britànics, francesos, holandesos, suïssos, sud-africans i indis. El moviment més gran es produeix en el mercat de luxe, en el rang de preus de 1,2 fins a 2,5 milions d'euros, sent el Baix-Empordà la comarca més sol·licitada. La majoria de compradors internacionals busquen vil·les familiars amb vista al mar i piscines privades, idealment a poca distància de la ciutat.