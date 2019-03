L'empresari Jaume Fàbrega opta a presidir la Cambra de Comerç de Girona. Fàbrega ja forma part de l'actual Comitè Executiu –és vicepresident- i assegura que vol que la seva sigui una candidatura "de consens". Destaca que les eleccions d'aquest maig serviran per renovar el ple i fer que els representants de les empreses que en formin part siguin "una fotografia de l'actual teixit econòmic" que té el territori. Entre els seus objectius, es fixa impulsar la digitalització de les empreses i la formació professional. A la demarcació, les eleccions a les tres cambres de comerç (Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols) permetran renovar entre un terç i la meitat dels seus membres i incrementar la presència de dones.

Les eleccions a les cambres de comerç estaven pendents de celebrar-se des del 2014. A les comarques gironines, aquests comicis suposaran un relleu al capdavant de les tres que hi ha al territori: Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. I és que cap dels actuals presidents (Domènec Espadalé, Xavier Ribera i Joan Puig, per aquest ordre) repetirà en el càrrec.

Els comicis per escollir les empreses que estaran representades al ple se celebraran presencialment el 8 de maig. Per bé que aquelles que ho vulguin, per primer cop, podran votar telemàticament (entre els dies 2 i 7).

El ple de la Cambra de Comerç de Girona té 30 vocals que representen els diferents sectors empresarials. A Palamós n'hi ha catorze. I a Sant Feliu de Guíxols, tretze. A aquests s'hi sumen els representants de les patronals (Pimec i Foeg) i, per primer cop, també els d'aquelles empreses que hagin fet més aportacions voluntàries al pressupost de les cambres.

Sigui com sigui, però, aquestes eleccions es preveuen plàcides. Ara, la junta electoral ja ha avalat les diferents candidatures. I en moltes de les categories econòmiques hi ha hagut consens (és a dir, que les empreses ja han assignat quina els representarà al ple i, per tant, no caldrà votar-la).

De fet, només s'hauran d'escollir cinc representants al ple de la Cambra de Comerç de Girona i un a la de Sant Feliu (perquè en aquestes categories, hi ha més empreses que hi opten que no pas llocs). A Palamós, hi ha hagut acord al 100% i s'han proclamat directament totes les candidatures.



Entre un terç i la meitat

Les eleccions a les cambres gironines, però, sí que suposaran renovar bona part dels membres dels plens. En concret, entre un terç i la meitat. A més, s'incrementarà notablement la presència de dones (ja que es calcula que representaran una de cada tres empreses).

A Palamós, com que no caldrà fer eleccions, el ple de la Cambra de Comerç es constituirà al maig. I a Girona i a Sant Feliu de Guíxols, a mitjans juny. Serà aleshores quan els membres del ple escolliran els nous comitès executius i nomenaran els presidents.



Fàbrega, candidat

De moment, els noms de candidats a presidir les cambres s'havien mantingut en la incògnita. Però avui ja se n'ha conegut un per encapçalar la de Girona. L'actual vicepresident segon, l'empresari Jaume Fàbrega, ha anunciat que farà el pas.

Fàbrega, que fa uns deu anys que forma part de l'actual Comitè Executiu (abans havia estat tresorer) assegura que vol que la seva sigui una candidatura de consens. "Un cop s'hagin celebrat eleccions i constituït el ple, presentaré la meva candidatura amb la voluntat de buscar acords i anar a la una", subratlla.

L'empresari afirma que les eleccions d'aquest maig permetran renovar el ple de la Cambra de Comerç de Girona i fer que les empreses que en formin part "siguin una fotografia" del teixit econòmic gironí. Entre d'altres, destaca que per primer cop hi haurà representades entitats del tercer sector (la Fundació Ramon Noguera) i empreses mèdiques (la Clínica Girona). "El plenari respondrà a la riquesa i a la diversitat del teixit econòmic gironí, i també s'incrementarà la presència de les dones", explica Fàbrega.

L'actual vicepresident segon de la Cambra de Comerç de Girona ja avança que, si surt escollit, entre les seves prioritats hi haurà la defensa de "les petites i mitjanes empreses" (que suposen més del 90% del teixit econòmic gironí). "Volem ser la seva veu", subratlla Fàbrega.

L'empresari assegura que ha decidit presentar candidatura com a president després de rebre la proposta de l'actual Comitè Executiu de la cambra. "Tindré una preocupació especial per les infraestructures, la internacionalització de les empreses, les persones i la formació", explica. "Cal adequar l'FP a les necessitats i perfils laborals que demanden les empreses", concreta.

Jaume Fàbrega és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Té un màster en Formació de Formadors per la Pompeu Fabra (UPF) i està al capdavant de dues empreses.

Des del 1984 és gerent de Gestocks Operador SA (dedicada al 'picking' i emmagatzematge) i fa gairebé 34 anys que és director general de GAM, una consultoria especialitzada en donar serveis de formació a empreses i institucions. Totes dues empreses tenen una quinzena de treballadors.