La inversió estrangera a Catalunya cau un 11,7% l'any 2018

La inversió estrangera a Catalunya va tancar el 2018 en els 2.985,6 milions d'euros, una xifra que suposa un descens de l'11,7% respecte a l'any anterior i el nivell més baix des del 2012. Així consta en les dades d'inversió estrangera publicades aquest dimecres pel ministeri espanyol d'Indústria, Comerç i Turisme. Les dades d'inversió estrangera durant el 2018 impliquen una inversió de 397 milions d'euros menys que al 2017, quan el total d'inversió estrangera es va situar en els 3.382, 6 milions d'euros. El nivell de l'any passat és el més baix des del 2012 quan es van assolir els 2.723,7 milions, i està per sota de les inversions que es van rebre el 2010 o el 2011, i és molt similar a la del 2008.

La inversió estrangera es va situar en l'últim trimestre de l'any passat en els 1.068,5 milions, després de xifres de 357 milions en el primer trimestre, 702 en el segon i 856 en el tercer. La xifra d'inversió estrangera del 2018 de 2.985 milions va ser superada el 2010 (4.890 milions), el 2011 (3.131 milions), el 2013 (3.672 milions), el 2014 (3.064 milions) i també en anys rècord d'atracció d'inversions com el 2016 (8.273 milions) i el 2015 (5.488 milions). L'any 2012 l'atracció va ser de 2.723 milions.



La Generalitat ho considera un any positiu

El Departament d'Empresa i Coneixement considera el 2018 un "any positiu" en inversió estrangera. Fonts del departament expliquen les dades fetes públiques aquest dimecres pel ministeri espanyol d'Indústria, Comerç i Turisme podrien acabar-se modificant, ja que, per exemple, el 2016 en un primer moment es van assignar 5.127,6 milioins d'inversió estrangera a Catalunya i en una revisió posterior es va elevar la xifra als 8.273,8 milions. Des d'Empresa, també destaquen la "volatilitat" de les dades, i aposten per mesurar-les en períodes més llargs. En aquest sentit, apunten que la inversió estrangera entre el 2014 i el 2018 va ser de mitjana 4.639 MEUR, un 45% que la mitjana del quinquenni anterior, entre el 2009 i el 2013.

A més, fonts d'Empresa i Coneixement també remarquen les "limitacions" de l'estadística que elabora el govern espanyol, ja que es comptabilitzen les inversions estrangeres on l'empresa té ubicada la seu social, i no la productiva, i no s'inclouen en les xifres la inversió generada per filials locals de companyies estrangeres establertes a Catalunya. En concret, a Catalunya hi ha 8.642 filials d'empreses estrangeres, i les seves inversions no es comptabilitzen en les xifres.