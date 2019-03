El futur dels eixos comercials i les solucions digitals de ´brand experience´ centraran la 3a Setmana del Comerç

Del 25 al 31 de març se celebra la tercera edició de la Setmana del Comerç, una iniciativa que impulsa la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). Amb el comerç com a protagonista, aquesta iniciativa pretén ser el punt de trobada amb el sector comercial i on es combinaran espais d'intercanvi d'experiències, plataformes de reflexió, i espais de foment d'idees amb un munt d'activitats arreu del territori que ajudaran a posar en valor el comerç i a reivindicar l'important paper que juga en l'economia catalana i en el model de país.

El tret de sortida de la Setmana del Comerç el donarà dilluns, 25 març, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, al Caixa Fòrum, i comptarà amb la conferència "Radical Retail" on el consultor i fundador d'Infonomia, Alfons Cornella explicarà la seva visió sobre el comerç.



Jornades Comerç Increïble

Les Jornades Comerç Increïble —sessions tècniques de debat i coneixement que se celebren en el marc de la Setmana del Comerç— se centraran enguany en analitzar les noves eines de promoció dels eixos comercials, i en les oportunitats de les solucions tecnològiques pel comerç.

La sessió de 26 de març es dedicarà de forma monogràfica a analitzar i debatre el present i futur dels eixos comercials a Catalunya, i la futura llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs), com a eina de foment i millora de la àrees comercials. Es comptarà amb la col·laboració de 3 experts europeus sobre la implantació del BID's al Regne Unit i Alemanya.

La jornada del 27 de març se centrarà en "Vendre com sempre, però diferent! Com reinventem les botigues per vendre en un futur?". De la mà de l'economista i "botigueròleg" Marcos Álvarez, s'ajudarà als assistents fer una diagnosi diferent dels seus negocis per planificar noves estratègies de venda per al futur. Alhora es debatrà sobre els nous perfils de consumidor, i de les noves competències que han de tenir els venedors.

Dijous, 28 de març, la sessió es dedicarà a com maximitzar les inversions en eines tecnològiques. Amb la participació de 3 experts en la matèria, la jornada s'orienta específicament als empresaris de comerç, serveis i moda i als professionals que gestionen aquest àmbit a les seves empreses.

Divendres, 29 de març, tindrà lloc el Retail Talks, un showroom per al comerç, on destacades empreses i entitats presentaran les seves solucions digitals en àmbits com la intel·ligència artificial, Big Data o neuromàrqueting. Amb l'aparença d'un "market place", 16 empreses proveïdores exposaran in situ totes les solucions que ofereixen per a la generació de brand experience per al comerç detallista, amb contactes B2B amb els assistents.



Activitats de 3a Setmana del Comerç a Girona

Entitats i associacions de comerciants de les comarques gironines se sumen una edició a la Setmana del Comerç amb un ampli programa d'activitats, amb una vintena d'iniciatives, que inclou des de jornades de reflexió i coneixement per a professionals fins a accions lúdiques per a tots els públics.

Al Baix Empordà, l'associació de Comerç i Turisme de Begur (ACIT) organitza al llarg de la setmana (del 25 al 31 de març) el Concurs de Fotografia #begursomriu2019 i (del 22 al 31 de març) l'activitat 'Comprar a ACIT Begur té premi'. Orientat als comerciants, l'entitat ha programat pel 25 de març "Jornades de formació" gratuïtes pels associats. Així mateix, el 31 de març, l'entitat celebrarà la 2a Nit del Comerç i del Turisme de Begur. A Palamós, l'associació per el Foment Empresarial del Comerç i Turisme de Palamós (FECOTUR) se suma a la Setmana del Comerç amb l'acció "De Nits + que Plats", una activitat que s'allargarà fins al 12 de maig. A Platja d'Aro, l'associació d'Empresaris Platja d'Aro-Castell-S'Agaró (ADEM) impulsa en col·laboració amb l'Ajuntament el 28 de març l'activitat "Crea, aprèn, gaudeix...viu el comerç!" i la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, de Vall-llobrega, ha organitzat pel 4 d'abril la "Jornada: Perspectives 2019 pel sector turístic", que tindrà lloc a Platja d'Aro. A Sant Feliu de Guíxols, l'entitat Guíxols Comerç i Turisme, organitza del 26 al 31 de març, en col·laboració amb l'Ajuntament la campanya del 2X1 i la campanya Rasques. De la seva banda, a Torroella de Montgrí, l'Associació de Comerciants impulsa l'activitat lúdica "Qui és l'intrús?".

Al Gironès, l'entitat Girona Centre Eix Comercial ha programat el "Desplegable de la Sort!" del 25 al 31 de març. Així mateix, l'associació presentarà el 27 de març el Pla sectorial del comerç de Girona. De la seva banda, el Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines organitza a la capital gironina, del 25 al 31 de març, l'activitat "El Superheroi de la Carn" i el Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines reedita la campanya "Del Brunyol vs. bunyol, ajuda'm a escollir" que s'allarga fins el 22 d'abril. A Salt, l'associació de comerciants del Mercat Municipal durà a terme el 30 de març l'activitat "Tastem els productes de temporada".

A la comarca de la Selva, la Federació de Comerç de la Selva organitza del el 27 de març la Trobada participativa: 10 anys de Tour Retail. A Lloret de Mar, l'Associació de Comerciants impulsa la campanya "Cuida't i posa't guap@ a Lloret", que s'allarga fins el 15 d'abril.

A la Garrotxa, l'Associació de Comerciants d'Olot organitza el 26 de març la jornada professional "Dona impuls al teu negoci amb el màrqueting digital!".

Al Pla de l'Estany, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme impulsa del 25 al 31 de març l'acció "Consum de Proximitat".