La inversió estrangera a Catalunya va caure l'any passat al nivell més baix des del 2012

La inversió estrangera a Catalunya va tancar el 2018 en els 2.985,6 milions d'euros, una xifra que suposa un descens de l'11,7% respecte a l'any anterior i el nivell més baix des del 2012. En percentatge segons la regió, Catalunya se situa en el nivell més baix dels darrers 25 anys, amb només un 6,2% de la inversió territorial, mentre que Madrid arriba a reunir el 85% de la inversió total. Així consta en les dades d'inversió estrangera publicades aquest dimecres pel ministeri espanyol d'Indústria, Comerç i Turisme.

Les dades d'inversió estrangera durant el 2018 impliquen una inversió de 397 milions d'euros menys que al 2017, quan el total d'inversió estrangera es va situar en els 3.382, 6 milions d'euros.

El nivell de l'any passat és el més baix des del 2012 quan es van assolir els 2.723,7 MEUR, i està per sota de les inversions que es van rebre el 2010 o el 2011, i és molt similar a la del 2008. Un comportament que contrasta amb el de Madrid, que a causa d'aquesta operació, va veure com creixia la inversió un 125,4% en 2018, és a dir, 36.925,4 milions.



Espanya, en xifres de record

Per contra Espanya va assolir xifres de rècord mai vistes. La inversió estrangera va batre rècord l'any passat en ascendir a 46.827 milions d'euros en 2018, un 71% més que en 2017 i l'import més gran de la sèrie històrica de la secretaria d'Estat de Comerç, que arrenca en 1993. Per primera vegada se supera així el màxim precrisi, de 30.210 milions en 2007, encara que tot indica que això es deu a una gran operació que es va donar en la Comunitat de Madrid en el segon trimestre: precisament en aquests tres mesos es van atreure 20.256 milions d'euros, el millor trimestre des del segon de 2007, després de la revisió de la sèrie que ha efectuat el Ministeri d'Indústria.

Amb tot, Catalunya es manté com a segona destinació inversora després de Madrid i trimestre a trimestre registra una línia ascendent: en el primer van ser 357,7 milions, en el segon 702 milions, en el tercer 856 milions i en el quart 1.068 milions.

El Ministeri d'Indústria també ha aprofitat l'actualització per a corregir dades anteriors, una operació a posteriori ja comuna en les dades del Ministeri. Així, Catalunya va rebre 3.382 milions d'inversió en 2017, una xifra 300 milions superior al reportat en un inici.

Ja havia ocorregut el mateix amb la dada de 2016, que es va revisar 3.000 milions a l'alça. Amb això en ment, fonts de la Generalitat argumenten que la xifra final serà bona: «El 2018 ha estat un any positiu per a les inversions i les estadístiques oficials l'acabaran registrant en els pròxims exercicis, com ha passat en anys anteriors».