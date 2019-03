El truc per comprar bitllets d´avió més barats i que les aerolínies odien

Les aerolínies treuen foc pels queixals amb el truc que a poc a poc està estenent i mitjançant el qual el client aconsegueix estalviar prou diners. Concretament es tracta del 'skiplagging' o 'ciutat oculta' i consisteix en el següent:

Suposem que tens la intenció de viatjar des d'un punt A fins a un punt B i el bitllet que trobes costa X. El truc és trobar un altre bitllet que vagi des de A fins a un punt C però que faci escala a B i el preu I és més barat que X. No és fàcil, però hi ha casos en què és possible quan es tracta d'ofertes.

D'aquesta manera, arribaràs al punt de destinació que volies però, simplement, no completaràs el bitllet que has comprat. No passa res, l'important és que estalviaràs diners i ningú es preocuparà de per què no has pujat a la destinació final.

Imaginem que volem anar des de Madrid fins a Bucarest i el bitllet ens costa 500 euros. Trobem un viatge que va des de Madrid fins a Istanbul fent escala a Bucarest i aquest bitllet costa 400 euros a l'estar en oferta. Agafarem aquesta segona opció i en arribar a l'escala de Bucarest marxarem de l'aeroport rumb a l'hotel, havent estalviat 100 euros i deixant buida la plaça que anirà de Bucarest a Istanbul.



Excés de reserves

A més, no hi ha per què sentir-se culpable. No pensem que l'aerolínia pateix excessivament en els seus ingressos per deixar el seient buit, ja que sempre compten que això pot produir-se. Entra dins el marge de benefici previst. De fet, de vegades té excessos de reserva, de manera que aquest seient acabarà estant ocupat.

Evidentment, l'inconvenient és que aquesta 'trampa' només es pot fer amb equipatge de mà ja que, en cas contrari, cal tenir en compte que les maletes no són lliurades en el punt intermedi, sinó que l'aerolínia s'encarrega d'elles des del destí fins al punt final.



Vols barats

Un altre problema addicional pot ser que el lloc de l'escala canviï a causa, per exemple, a un desviament per condicions meteorològiques. En aquest cas, estarem 'perduts' en arribar a destinació.



Demandes

Algunes companyies han demandat a clients que han portat a terme aquestes pràctiques, tot i que la justícia ha acabat per posar-se del costat del passatger. Les aerolínies fa anys que compten amb que això es fa, encara que el sorgiment de webs dedicades en exclusiva a aquestes recerques és el que ha provocat l'alarma entre les empreses.

Aquesta pràctica es produeix a causa del joc estrany de les companyies, que de vegades estableixen preus tremendament barats i altres, totalment desorbitats, el que fa que el client busqui aquest tipus d'estratagemes.

Aquestes diferències de preus entre uns bitllets i altres que de vegades no s'entenen per les escasses diferències entre les destinacions, tenen la seva explicació, sobretot, en el volum de competència que existeixi i en el tipus de destinació: oci, negocis, etc.



No obstant això, les companyies ja coneixen aquest sistema i és probable que, a poc a poc, vagin establint sistemes de detecció per comprovar si una mateixa persona realitza això amb assiduïtat i, en aquest cas, vigilar-de tal manera que en un futur li impedeixin dur a terme aquest truc.



Altres opcions més 'legals'

A més de l'ardit de la 'ciutat oculta', hi ha altres trucs que poden ajudar-nos a viatjar més barat i sense utilitzar 'trampes'. Segons alguns estudis, perquè els vols ens surtin més barats el més convenient és buscar el bitllet amb 21 dies d'antelació -en el cas dels nacionals- i amb quatre mesos d'antelació per als internacionals. Per descomptat, viatjar entre setmana sol ser més barat, concretament els dimarts i els dimecres, evitant sempre els mesos de juliol i agost.