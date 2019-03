Prop de 500.000 treballadors catalans són a temps parcial, un 7% més que l'any passat

Un informe destaca que la taxa d'ocupats a Catalunya se situa en el 14,6%, per sota de la mitjana d'Espanya (14,8%). Des de 2008, aquest índex no ha deixat de créixer fins a aconseguir el seu màxim el 2013 (15,8%), 3,8 punts percentuals menys que la taxa europea. Des de llavors la taxa ha registrat quatre anys de caigudes consecutives fins a experimentar un lleuger creixement el 2018. En termes absoluts, el nombre de professionals ocupats a temps parcial durant l'últim any a la regió va arribar a 495.400, la qual cosa suposa el 17,11% del total estatal.

L'anàlisi de Randstad també té en compte la regió on resideix el professional a l'hora de realitzar la seva activitat. D'aquesta forma, Euskadi és la regió que mostra una major taxa d'ocupats a temps parcial. En concret, un 16,5% dels treballadors extremenys tenen aquest tipus de contracte. Euskadi, amb un 16,4%, i Navarra, amb 16,2%, se situen a continuació.

Per sobre de la mitjana estatal (14,8%), també es troben Andalusia, Aragó (15,5%), Castella i Lleó (15,7%), Comunitat Valenciana (15,4%), Astúries (15,3%), Cantàbria (15,2%), Murcia (15,1%), i La Rioja (15%).

En l'àmbit d'Espanya, la taxa de professional amb jornada parcial és del 14,8%, el mateix nivell que fa un any, registrant així la xifra més baixa des de 2011. Aquesta taxa no ha registrat cap creixement des de fa cinc anys. En termes absoluts, prop de 2,9 milions d'ocupats (2.894.800) tenen un contracte a jornada parcial, la qual cosa suposa un increment d'un 3,2% respecte a la xifra registrada el 2017 (2.805.400). Es tracta, a més, de la xifra més elevada registrada de treballadors a temps parcial en els últims deu anys.

La taxa de desocupació a Espanya en els últims anys va registrar l'índex més alt el 2014 (25,8%), moment des del qual no va deixar de caure fins al 14,5% de 2018, mentre que la taxa d'ocupats a temps parcial ha tingut una variació màxima en els últims anys de 3,8 punts percentuals.

«L'ocupació a temps parcial sol ser un indicador positiu de la dinamització del mercat laboral. Per exemple, en el cas d'Europa, els països que compten amb majors taxes d'ocupats a temps parcial són aquells amb les menors taxes de desocupació. D'aquesta manera, la contractació a temps parcial pot funcionar com una oportunitat per crear nous llocs de treball i reduir els índexs d'atur», explica Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad.



Espanya, per sota d'Europa

L'anàlisi de Randstad revela que la taxa de jornada parcial a Espanya el 2018 (14,8%) se situa per sota de la mitjana de països europeus. En concret, la mitjana europea (19,4%) és gairebé 5 punts percentuals superior a l'estatal. A més, existeix una relació directa entre la taxa d'ocupació a temps parcial i els índexs de desocupació en la major part d'Europa.

En aquest sentit, els països europeus que registren les majors taxes de treballadors a jornada parcial es troben entre els que compten amb les menors taxes d'atur. En concret, tots els països europeus que registren les taxes d'empleats a temps parcial més elevades (>25%) compten amb taxes de desocupació inferiors al 6%.