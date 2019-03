La Setmana Santa generarà unes 3.370 contractacions a Girona

La Setmana Santa generarà a Girona 3.370 contractes, una xifra que torna a ser la més alta registrada del període estudiat, i suposa un 3,8% més que 2018. Segons la companyia Randstad, aquesta temporada festiva generarà un total de 27.140 contractacions a Catalunya, un 7,8% més que durant el mateix període del 2018 i un percentatge que supera la mitjana d'Espanya, que pujarà un 7%.

Les previsions d'aquesta companyia apunten que totes les províncies catalanes experimentaran creixements en relació amb l'any anterior, amb Barcelona al capdavant, amb un creixement del 9,8%; seguida de Girona, amb un 3,8% més; Tarragona, amb un + 3,7%; i Lleida, amb un +0,9%. Els sectors d'hostaleria, transport i entreteniment seran els protagonistes d'aquest creixement en l'ocupació, segons un comunicat de Randstad. Aquests 27.140 contractes suposen el nombre més alt registrat en una Setmana Santa a Catalunya els últims cinc anys.

Quan s'analitza la sèrie històrica, es detecta que la contractació en aquesta campanya de l'any s'ha comportat com un reflex de la situació econòmica a Espanya, sobretot durant els primers anys de l'anàlisi. En aquest sentit, a Espanya, després d'un creixement sostingut per sobre de dos dígits entre 2005 i 2007, l'any 2008 va suposar un canvi de tendència, coincidint amb la crisi econòmica. Aquest descens va ser encara més pronunciat en 2009, quan es va registrar la xifra més baixa de la sèrie històrica, amb menys de 80.500 contractacions.

Entre 2010 i 2013 la campanya de Setmana Santa es va mantenir a l'entorn de les 100.000 incorporacions, amb lleugeres pujades i baixades. No obstant això, des de 2014 s'han registrat sis anys de creixement consecutius, fins als 198.980 contractes previstos en 2019. Randstad destaca que aquest any l'ocupació torna a créixer en totes les regions en la campanya de Setmana Santa. En aquest sentit, Balears (10,5%) ha estat l'única comunitat que ha registrat creixements de dues xifres, seguida per Cantàbria (9,6%), Castella-la Manxa (9%), totes elles per sobre del 9%. A continuació, també per sobre de la mitjana nacional (7%), se situen Aragó (8,8%), Murcia (8,3%), Navarra (8,2%), Catalunya (7,8%), Canàries (7,6%), Castella i Lleó (7,3%), Euskadi (7,3%), Madrid (7%) i Galícia (7%).



Els idiomes i l'adaptació, claus pel treball

Els requisits més valorats seran els idiomes, atenció al client i adaptació al lloc. Així, les empreses busquen perfils que tinguin una capacitat ràpida al lloc de treball i, preferiblement, que comptin amb experiència prèvia en el sector que desenvolupen la seva activitat. En concret, segons Randstad es busquen perfils de treballadors amb vocació comercial i d'atenció al client per a millorar el seu servei i fidelitzar a usuaris i potencials usuaris.

Segons el director de relacions institucionals de Randstad, Luis Pérez, la contractació temporal es converteix «en un bon recurs perquè les empreses puguin fer front al creixement del volum de negoci».