Els treballadors de neteja de Pals faran vaga sis dies i amenacen amb una aturada indefinida

Els treballadors i treballadores de neteja del centre de treball FCC de Pals (Baix Empordà) faran una vaga de sis dies a l'abril i amenacen amb una aturada indefinida a partir del juny si no es "desbloqueja" la negociació del nou conveni. El sindicat UGT assegura que el mes de setembre es va constituir la mesa i van començar les converses però que la resposta de l'empresa FCC és que "com que s'ha d'iniciar una nova concessió, no es farà cap negociació fins que es conegui el nou adjudicatari". El sindicat diu que el mes de febrer van entrar una instància a l'Ajuntament explicant la situació i critiquen "l'actitud dilatòria de l'empresa i la poca implicació" municipal.

Segons han explicat, hi ha una nova adjudicatària del servei però s'hi ha interposat un recurs i això fa que els treballadors es trobin, de nou, a "l'inici de les negociacions". Reclamen millores salarials i denuncien que fa més de cinc anys que no veuen increments de sou.

La vaga que la quinzena de treballadors han acordat per unanimitat es farà del 17 al 22 d'abril i continuarà de manera indefinida a partir del 15 de juny si no hi ha canvis en la posició de l'empresa.