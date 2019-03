El pes de l'agroalimentari a Girona

El Grup Cañigueral va mostrar ahir el pes del sector agroalimentari en l'economia gironina i quines han estat les claus de l'empresa per poder créixer en els darrers anys. A més va anunciar el «rebranding» de les seves plantes per orientar-les al client i va avançar que la nova planta de la Garrotxa podria començar les obres aquest mateix any.

La matinal, que es va celebrar a l'Auditori-Palau de Congressos i va ser organitzada per Banco Santander i Diari de Girona, va aplegar més de mig centenar de representants de petites i mitjanes empreses de Girona, així com representants del teixit financer i universitari de la ciutat de Girona. L'objectiu era conèixer les claus de present i de futur del principal sector econòmic de la indústria gironina a través de l'exemple del director del desenvolupament de negoci de Grup Cañigueral, Farnando Calpe.

En la primera part de la seva presentació, Calpe va recordar que Grup Cañigueral és un grup d'empreses especialitzat en el sector carni-alimentari, amb més de 50 anys de trajectòria, originari de Girona, que per nombre d'empleats i volum de facturació és una de les majors organitzacions empresarials de la nostra província.

Va assenyalar que va ser fundada a Cassà de la Selva per Joan, Joaquím i Càndid Cañigueral. Actualment les seves empreses són Costa Brava Foods (Frigorífics Costa Brava), Embutidos Monter, Frescos Delisano, Coopecarn i Far Jamon Serrano.

El grup Cañigueral factura 880 milions d'euros anuals, compta amb 3.500 persones treballant i en els últims tres anys el volum de reinversió ha estat de més de 150 milions d'euros. L'empresa Cañigueral produeix 350 milions de quilos l'any en diferents formats i es treuen al mercat 190 milions de safates de productes.

Calpe va remarcar que malgrat la magnitud de les xifres es tracta d'una «empresa local». Compta amb 11 plantes de producció, 10 d'aquestes distribuïdes per tota la província, des de les Preses, fins Cassà de la Selva, i una més a la província de València, que es va comprar fa dos anys. Això signfica «un control de la producció garantint l'accés del producte a les plantes».

Segons Calpe, el negoci actual és global perquè «en el negoci de la carn ja no es pot viure d'un negoci purament domèstic i el mercat local és com a mínim l'europeu». Pel que fa a la manera de treballar, el director de desenvolupament de negoci del grup va concretar que la base són les «cinc i»: inconformisme, implicació, innovació, internacionalització i inversió.

Quant a l'inconformisme, va explicar les dues fases de creixement de l'empresa. La primera, des de l'any 2000 fins al 2014, que va servir per sortir a fora i és quan es va detectar un «consumidor que es preocupa més per la seva salut i per consumir productes més sans». El segon gran pas va ser la inversió a Xina, on es van homologar i on «avui dia tenim un pes específic molt important». Després es va sumar el Japó, on primer es va fer prospecció i en dos-tres anys es va aconseguir entrar en el mercat.

Després van venir els Estats Units. Va explicar com van aconseguir ser la primera empresa nacional homologada per a l'exportació de carn de porc de capa blanca a Estats Units, gràcies a haver superat els estàndards de qualitat i seguretat alimentaris. El certificat era l'objectiu principal de l'empresa des del 2010.

Quan van acabar la primera fase, Calpe va explicar que va arribar el moment d'agafar volum i donar resposta a la demanda. «Això va implicar fer una expansió productiva. Vam adquirir Far Jamon Serrano, una gamma que no teníem, per l'exportació d'embotits elaborats, i després vam incorporar Frescos Delisano».

Va afegir que el 2017, la porta dels Estats Units va servir per obrir el mercat de Mèxic, que a la seva vegada ha servit per entrar en altres països d'Amèrica Llatina, com Xile, Perú, i Colòmbia.

L'última part d'expansió productiva va ser la compra de Terfrisa, un espai que a més permetrà créixer en el futur i que es troba molt a prop de la resta de plantes productives.

Entre els objectius d'aquest any, Fernando Calpe també va avançar que el Grup Cañigueral vol començar les obres d'una nova planta a la Garrotxa, situada entre Besalú i Sant Ferriol, d'Embotits Monter. I a més pretenen entrar al mercat dels Estats Units amb l'embotit curat.

Fernando Calpe va remarcar dos aspectes respecte a la seva manera de treballar: va indicar que en cada país busquen un partner per aconseguir establir una relació a llarg termini que ajuda a fer possible «una gran inversió perquè hi ha una garantia de volum».

El responsable de Cañigueral va considerar clau l'adaptació i formació de les persones, que obliga fins i tot a adequar els horaris de treball al mercat al qual es dirigeix. També va afegir respecte a la innovació que cada dia hi ha més robotització tant en feines repetitives com en controls de qualitat. En aquest sentit va remarcar que el grup està obligat a «ser molt eficient per competir amb altres països que són més avançats tecnològicament o països que tenen costos laborals molt baixos».

En la internacionalització, les dues grans palanques són els acords de lliure comerç i el creixement de la classe mitjana, en què hi ha llocs on no podem augmentar la capaciat productiva per manca d'espai o de matèria.



Canvis de la marca

Una de les grans novetats, que Calpe va deixar per al final, va ser el canvi que suposa la reestructuració de la producció adreçada a client i que significa agrupar la producció de Costa Brava Foods sota tres marques: Fresh, que uneix les quatre plantes dedicades a carn fresca i congelada; Delicious, que agrupa tota la producció dels tres centres de productes marinats, hamburgueses, arrebossats, llestos per cuinar i elaborats en general, i Tradition, que concentra els quatre pernil serrà, embotits i productes curats.

En el torn de preguntes, el representant del Grup Cañigueral va considerar necessari que en el món universitari es treballin més els idiomes i que s'ajudi els joves a entendre la cultura de l'esforç.

Pel que fa a la competència en el sector, el responsable de Cañigueral va posar l'alerta per la possible competència de la gran obertura d'un hiperescorxador a Aragó, que podria desestabilitzar el mercat i fer pujar preus de la matèria primera.

També va assenyalar que davant del Brexit, Cañigueral s'adaptarà i que està en negociació amb un proveïdor i que no es farà enrere si no es tanca el país.