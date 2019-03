Biospirit de Celrà envia tota la plantilla a casa

L'empresa Biospirit de Celrà (Gironès), que es dedica a importar i distribuir productes ecològics, ha enviat tota la plantilla a casa. Fonts sindicals han explicat que la firma arrossega un deute de més de 5 milions d'euros i que té la intenció de presentar concurs de creditors. La plantilla, però, tem que el tancament serà imminent. De fet, al magatzem pràcticament ja no hi queden estocs, s'estan enduent la maquinària i la quarantena de treballadors fa tres mesos que no cobren les nòmines. Per això, la majoria ja han presentat una denúncia reclamant l'extinció dels contractes. La situació de Biospirit, que ocupa una nau de 23.000 metres quadrats al polígon del municipi, va fer un tomb ara fa dos anys. I a partir d'aquí, l'empresa no ha pogut remuntar.

Des d'aquest dimarts, la plantilla de Biospirit de Celrà ja no va a treballar. L'empresa els ha donat una dispensa d'un mes i els ha enviat a tots a casa, davant la delicada situació econòmica que travessa la firma. A la fàbrica, a hores d'ara, només hi queden els membres del comitè.

La direcció ha anunciat que té la intenció de presentar concurs de creditors –l'antiga suspensió de pagaments- perquè arrossega un deute de més de 5 MEUR. La plantilla, però, tem que l'empresa es veurà abocada a tancar, perquè ja fa tres mesos que se'ls deuen les nòmines, l'activitat està del tot aturada, pràcticament no queda estoc al magatzem i la nau s'està buidant de maquinària.

De fet, de la quarantena de treballadors que té Biospirit, n'hi ha 34 que ja han presentat una demanda reclamant que se'ls extingeixi el contracte. Una fórmula que recull la llei en cas que l'empresa acumuli tres nòmines impagades (com és el cas).

Fonts sindicals expliquen, però, que Biospirit no té actius –la nau és de lloguer- i que segurament hauran de cobrar indemnitzacions a través del Fons de Garantia Salarial (Fogasa). Tot i que la direcció encara no ha concretat què farà, la plantilla també està pendent de veure si, en paral·lel a anar davant el Jutjat Mercantil, l'empresa també presenta un ERO d'extinció.



Dels beneficis al deute

La situació de Biospirit va fer un tomb ara fa dos anys, quan va morir la fundadora de l'empresa i dues de les seves filles van assumir la direcció. A partir d'aquí, fonts sindicals expliquen que un seguit de decisions desafortunades han provocat que s'hagi entrat en números vermells.

Segons concreten, l'empresa havia arribat a facturar quasi 15 MEUR, distribuïa més de 2.500 productes d'unes 200 marques –a més de la seva pròpia- i tenia uns 50 treballadors. Però les despeses de lloguer derivades d'un trasllat a una nau més gran, un canvi informàtic i la progressiva pèrdua de clients han deixat Biospirit en una situació compromesa.

L'empresa, sobretot, s'ha centrat a importar i distribuir tota mena de productes ecològics (no només d'alimentació, sinó també d'altres sectors com la neteja). Bàsicament, provenen de diferents punts d'Europa (sobretot, del nord) i també del Japó.

Biospirit es fa fundar el 1993 a Moià. Inicialment, va néixer com a Luz de Vida. Quatre anys més tard va traslladar-se a Sant Gregori (Gironès) i des del 2008 va establir la seu a Celrà. Primer, a una nau d'uns 6.000 metres quadrats i després, va traslladar-se a la que ocupa actualment.

L'ACN ha intentat posar-se en contacte amb la direcció de Biospirit però fins al moment no ha estat possible. A les oficines de l'empresa, només salta un contestador.